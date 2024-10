Liguria. La Liguria entra ufficialmente in un peggioramento dai connotati pienamente autunnali, con precipitazioni intense e durature in questa seconda parte di settimana. Il terreno è già saturo, per cui occorrerà fare particolare attenzione a fenomeni di dissesto idrogeologico e criticità sparse sul centro della regione.

Il Limet avverte che potrebbero verificarsi criticità di carattere idrogeologico nei bacini medio-piccoli del settore centrale. Criticità di tipo idraulico sul settore centrale e possibili fenomeni di dissesto nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense. Inoltre sono previste cumulate pluviometriche localmente superiori ai 150 mm entro la mezzanotte di giovedì nelle zone interessate dalla linea di convergenza.

Dopo la sveglia caratterizzata dalle prime precipitazioni si svilupperanno rovesci e qualche colpo di tuono tra savonese e genovesato occidentale. Dopo questo primo passaggio, è atteso lo sviluppo di una linea di convergenza semi-stazionaria sul settore centrale. Pomeriggio con lieve decentramento della linea di convergenza verso Est, accompagnato da possibili criticità di tipo idraulico e possibili fenomeni di dissesto nella zona interessata. Rovesci intermittenti localmente intensi sul resto della regione, con pause asciutte più probabili sullo spezzino. Serata con nuovi rovesci in risalita da Sud Ovest, più intensi sul centro della regione.

Limet avverte anche che, vista l’estrema difficoltà nel prevedere la localizzazione di questo evento, onde evitare di sottovalutare questa fase, invita a prestare attenzione dal savonese centro-orientale al promontorio di Portofino.

Venti deboli-moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente, con locali rinforzi negli sbocchi vallivi del savonese dal pomeriggio. Moderati di Scirocco sul Centro-Levante.

Mare da mosso al mattino a molto mosso a partire dal pomeriggio con onda da Est sull’estremo Ponente e da Sud Est sul centro-levante e al largo.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +16 e +20°C, nell’interno tra +10 e +16° C, in lieve diminuzione le massime nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense sulla costa tra +17 e +22°C, nell’interno tra +14 e +19°C.

Giovedì 17 ottobre

Attenzione a possibili fenomeni di dissesto nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense. Stress idrogeologico crescente entro la serata nei bacini del settore centro-orientale. Criticità di carattere idraulico nelle zone interessate dai fenomeni più intensi.

Continua la fase fortemente perturbata, con la nuova possibilità di genesi da parte di una linea di convergenza statica sul settore centrale della regione.

Criticità sempre possibili nelle zone interessate e cumulate precipitative nuovamente elevate . Recrudescenza dei fenomeni a partire dalla serata.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente, moderati di Scirocco sul Centro-Levante. Mare mosso con onda da S/SE sul Levante, stirato da N sotto costa sul Ponente. Temperature in lieve aumento sia le massime sia le minime a Levante. In lieve diminuzione i valori massimi a Ponente.

Venerdì 18 ottobre

Possibili criticità e stress idrogeologico sul settore centro-orientale. Passaggio del fronte tra nottata e prima mattinata con possibili fenomeni residui nelle ore centrali, parziale miglioramento dalla serata con cieli nuvolosi e locali pioviggini sullo spezzino.