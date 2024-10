Liguria. Giornata che si apre con cielo in gran parte sereno sulla Liguria, a parte i banchi di nebbia che saranno presenti nelle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte e in progressivo diradamento nel corso della mattinata. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, anche al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti al mattino moderati o a tratti tesi dai quadranti settentrionali negli sbocchi vallivi del settore centro-occidentale. Altrove venti deboli da Nord. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in calo. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa minime tra +15 e +18°C, massime tra +20 e +24°C. Nell’interno minime tra +6 e +12° C, massime tra +17 e +22°C.

Giovedì 31 ottobre

Giornata sulla falsa riga della precedente, con cieli poco nuvolosi o sereni in costa e banchi di nebbia o nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino e a partire dalla serata sui versanti padani. Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, in calo dal pomeriggio. Deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 1 novembre

Nessuna variazione significativa rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie.