Genova. Nella notte prime criticità di tipo idraulico sul Genovesato, causate da una linea di convergenza semi-stazionaria, in grado di portare cumulate localmente superiori ai 200 mm. entro metà mattinata. Ulteriore recrudescenza delle precipitazioni con possibili allagamenti e piene dei rii minori in concomitanza del passaggio del fronte sul settore centrale. Possibili criticità di tipo idrogeologico sui bacini medio-grandi del Levante regionale entro le ore tardo pomeridiane.

Raffiche superiori ai 50-60 Km/h dai quadranti meridionali sul Centro-Levante in prossimità del transito del fronte. Mari agitati con altezza significativa dell’ onda localmente superiore ai 4 mt. sul Golfo e sul Levante entro sera.

Cielo e Fenomeni: Lo sviluppo di una linea di convergenza semi-stazionaria sul Genovesato centrale, in lento spostamento notturno verso i quartieri centro-occidentali della città e progressivamente verso il Savonese Orientale entro la prima mattinata; In questo periodo saranno possibili criticità diffuse e problematiche legate ai quantitativi elevati di precipitazione concentrate in un breve lasso di tempo, unitamente a livelli di saturazione dei terreni molto elevati. Il resto della regione sarà interessato da precipitazioni moderate/forti con cumulate più elevate sui contrafforti Appenninici e sui settori interni dei versanti Marittimi ( ove non si escludono criticità localizzate ).

A partire da metà mattinata l’avanzamento della saccatura, favorirà l’ingresso del fronte, con una linea precipitativa intensa in transito da Ponente a Levante, con una sostanziale recrudescenza dei fenomeni sul settore centro-orientale della regione; In questa fase più avanzata, oltre allo stress pregresso dei bacini medio-piccoli sul settore centrale e allagamenti diffusi sul genovesato, a causa delle cumulate precipitative crescenti nei settori interni del medio-Levante, si prevede un sostanziale aumento della portata dei bacini medio-grandi (Vara e Magra in primis). Lento esaurimento delle precipitazioni in serata a partire dall’Imperiese con fenomeni residui sul centro e levante della regione.

Temperature: In aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi sul settore orientale, in generale diminuzione i valori nell’entroterra e sui settori costieri di Ponente.

Costa: Min: +14/+20°C – Max: +16/+22°C

Interno: Min: +6/+13°C – Max: +11/+19°C