Mercato di piazzale Parenzo, lavori fermi per le fognature: apertura nel 2025

Genova. Slitta ancora la riapertura del mercato di piazzale Parenzo, la struttura attualmente in fase di completo restyling e che ospiterà banchi di alimentari e un ristorante: il taglio del nastro avverrà nei primi mesi del 2025, a causa di una criticità riscontrata con la rete fognaria.

A spiegarlo il presidente del Municipio IV Media Valbisagno, Maurizio Uremassi: “La struttura è praticamente finita ma sono stati riscontrati alcuni problemi non preventivabili con l’allaccio alla rete fognaria. Durante i cantieri infatti sono emerse delle diverse quote rispetto tra gli impianti della struttura e i sottoservizi che necessitano di scavi più profondi. Inoltre li sotto passano le tubazioni del fangodotto, cosa che ha reso più complesso l’intervento”.

Intervento necessario per separare la gestione delle acque bianche da quelle nere e che potrebbe necessitare di uno o più cantieri sulla sede stradale con relativi disagi per la viabilità della zona. “Per il resto la struttura è completamente rinnovata – continua Uremassi – oltre alle attività mercatali è stata predisposta una terrazza, collegata con un ascensore, dove troverà spazio un ristorante, che diventerà un valore aggiunto per tutta la struttura e il quartiere”.

Il progetto, che punta a dare nuova vita ad un mercato che, secondo i dati del Comune, al momento dell’inizio dei lavori aveva una occupazione dei banchi del 5%, prevede la concessione dei diritto di superficie di 50 anni a favore del consorzio “La Grande Spesa“.

Resta da definire ancora la questione legata al parcheggio: l’amministrazione civica, insieme al consorzio responsabile del progetto “La grande spesa”, che avrà in affidamento gli spazi per 50 anni, hanno ipotizzato di ricavare nella poco distante piastra sul Bisagno, un’area di sosta dedicata con almeno una quarantina di stalli a rotazione, vale a dire a disco, con orario diurno.