Mela di Aism in piazza a Genova per finanziare la ricerca sulla sclerosi multipla

Genova. Come ogni anno in occasione della Giornata del Dono, il 4 ottobre, e nel weekend del 5 e 6 ottobre, La mela di Aism tornerà nelle piazze di Genova.

I volontari di Aism, offriranno sacchetti di mele verdi, gialle e rosse, delle varietà granny smith, golden e noared a fronte di una donazione minima di 10 euro.

Per il 30° anniversario, ritorna la borsina rossa contenente un sacchetto da 1,8 kg di mele e un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di chef Alessandro Borghese.

Presso la postazione di via XX Settembre (altezza negozio Oltre) sarà presente (15.30-17.30) nel pomeriggio Samantha Lombardo che parlerà dell’importanza di inserire quotidianamente nell’alimentazione l’assunzione della mela per il suo effetto nutraceutico, ovvero l’insieme di proprietà nutritive e farmaceutiche con riscontro positivo sulla nostra salute. In particolare la mela è ricca di polifenoli, sostanze antiossidanti, in grado di bloccare i danni alle cellule del nostro organismo e di prevenire, oltre alle malattie cardiovascolari, anche le malattie degenerative tipiche del nostro tempo come la sclerosi multipla. Per scoprire tutte le piazze di Genova clicca qui.