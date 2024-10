Un genovese alla guida della lotta globale contro la sclerosi multipla: Mario Battaglia eletto presidente della Msif

Genova. Il professor Mario Alberto Battaglia, genovese, è stato eletto presidente della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla (Msif). La nomina arriva dopo 50 anni di impegno e volontariato con Aism e l’esperienza come presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.

Battaglia ha iniziato quando la sezione di Genova era solo una piccola stanza con qualche sedia, e nel 1986 ha inaugurato il primo bando per la ricerca sulla sclerosi multipla che ha consentito di finanziare progetti innovativi per conoscere e affrontare meglio la malattia, di formare giovani ricercatori italiani, oggi tra i migliori al mondo. Il bando ha permesso di dare delle risposte concrete, come farmaci, strumenti diagnostici e riabilitativi. Ancora oggi è uno strumento fondamentale per aiutare le persone con sclerosi multipla a vivere, nonostante la malattia.

“Ho iniziato questo percorso grazie a un amico con sclerosi multipla – ha spiegato Battaglia – Ogni domenica mi chiamava chiedendo: Ci sono novità? Aveva un sogno, che condividiamo ancora oggi: vedere un mondo senza sclerosi multipla”. Quella che era una visione personale è diventata una missione collettiva. Oggi, alla guida della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla, Battaglia ha l’opportunità di trasformare questa speranza in realtà per milioni di persone nel mondo. Sotto la sua leadership, l’obiettivo è chiaro: mettere le persone con sclerosi multipla al centro delle decisioni, coinvolgere le nuove generazioni e innovare in modo coraggioso.

“Il futuro della lotta alla sclerosi multipla è nelle mani di chi vive la malattia ogni giorno – aggiunge Battaglia – Il mio sogno, e quello di tutto il movimento, è che possiamo vincere questa battaglia grazie alla ricerca, all’inclusione e all’impegno globale ed arrivare a un mondo libero dalla sclerosi multipla”.

Battaglia, nominato da delegati provenienti da ogni parte del mondo, arriva alla guida della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla in un momento cruciale per il movimento globale, portando con sé la responsabilità di guidare la comunità internazionale nello sviluppo e nell’attuazione di un’Agenda Globale della Ricerca. Questo piano, sviluppato in collaborazione con le principali associazioni internazionali, stabilisce le priorità scientifiche per affrontare le sfide ancora aperte nella lotta contro la malattia. Sotto la guida di Aism, insieme all’associazione americana e alla Federazione Internazionale, si sta tracciando un percorso per garantire che la ricerca globale possa rispondere concretamente ai bisogni delle persone con SM e accelerare i progressi verso una cura definitiva.

“Molto lavoro è stato fatto per avere la sclerosi multipla inclusa nella Essential Medicine List (EML) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con tre farmaci che tutti i Paesi del mondo dovrebbero almeno avere a disposizione per le persone con SM della propria Nazione – conclude Battaglia – Questa lista andrà ampliata alla luce dei progressi nella terapia. E sarà necessaria, anche con l’Oms, un’azione per una diagnosi tempestiva e una terapia precoce per tutti in tutto il mondo. L’impegno della Msif continuerà verso tutti i continenti e le Nazioni a basso e medio reddito nelle quali le persone con SM hanno maggiori difficoltà”.