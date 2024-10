“Marginalia, medioevo in periferia”, dieci concerti-evento: si parte il 25 ottobre

Genova. Dieci concerti-evento in altrettanti luoghi di una Genova medievale poco nota e decentrata, per scoprire pagine nascoste, marginali, della storia cittadina e del repertorio musicale antico. Questo il nucleo del progetto Marginalia, che si svolgerà tra il 25 ottobre e il 1° dicembre: ideato da Musicaround, associazione attiva sul territorio genovese e ligure, sarà un primo itinerario culturale medievale fuori dalle mura della città, un viaggio nella storia che si integrerà con gli eventi di Ianua – Genova nel Medioevo, per portare alla scoperta di siti decentrati e ancora poco conosciuti. Marginalia è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il bando del Comune di Genova destinato alle periferie delle Città Metropolitane

Il concept di Marginalia prende spunto da un pensiero della studiosa e ricercatrice Sara Fantini, il cui concerto concluderà il cartellone: “Il panorama musicale dell’Italia medievale è stato ricostruito sulla scorta dei pochi, grandi codici musicali sopravvissuti al tempo. Ne è uscita una storia agita da pochi protagonisti, che sembrano muoversi in un deserto sonoro, o quasi: a fronte dei centri scrittori maggiori, poco o nulla è stato detto, cantato e suonato delle periferie, delle tracce musicali nascoste ai margini dei manoscritti monumentali e delle grandi città”.

Al centro del progetto ci sono musica, letteratura, arte e architettura che parlano di un Medioevo minore, rimasto ai margini della Storia con la S maiuscola. Nella stratificazione architettonica genovese i monumenti di epoca medievale intatti e riconoscibili sono relativamente pochi e concentrati nel centro storico, e sui pochissimi situati fuori dalle mura – selezionati con la consulenza dello storico Antonio Musarra e della dott.ssa Grazia Di Natale dell’Ufficio Beni Culturali della Curia – Marginalia accende i riflettori rendendoli protagonisti di concerti d’eccezione, con repertori musicali coevi eseguiti dai più affermati ensemble italiani e internazionali.

«Marginalia non è solo un viaggio musicale ma un insieme di collaborazioni e sinergie orientate alla rivalutazione di luoghi medievali ancora fuori dai circuiti turistici più diffusi – spiega la direttrice artistica Vera Marenco – Abbiamo cercato di raggiungere e coinvolgere siti nei diversi municipi della città mettendoli in rete in un progetto organico. Le sedi di Marginalia, nelle loro differenze, rappresentano un patrimonio storico-artistico notevole che deve essere valorizzato così come altri luoghi cittadini già noti. È un racconto nuovo del quale faranno parte anche le comunità: le associazioni e le scuole del territorio sono state coinvolte nella programmazione, a ogni evento corrisponderà una “festa” in cui daremo attenzione alla comunità che lo ospita, evidenziando le peculiarità del luogo, raccontando aneddoti poco conosciuti, mostrando documenti o reperti artistici, attingendo da storie e luoghi rimasti ai margini».

Gli appuntamenti con la musica internazionale di Marginalia

Ad animare i luoghi di Marginalia saranno artisti di punta nel panorama internazionale della musica antica, ciascuno con un programma cucito sulle caratteristiche acustiche e architettoniche delle sedi. I concerti saranno preceduti da visite guidate alle sedi (info su www.marginaliagenova.it). La partecipazione a visite guidate e concerti è gratuita, occorre però prenotare su prenota.marginalia.it

Marginalia si apre il 25 ottobre in un sito nascosto di fondazione medievale che conserva un affresco quattrocentesco, l’Oratorio di S. Nazario e Celso di Sturla: qui si esibirà in “La Flor en Paradis” Tastosolo, ensemble con base a Barcellona, il cui direttore Guillermo Pérez è noto come uno dei migliori suonatori di organo portativo.

Il giorno successivo, 26 ottobre, a Sampierdarena si esibirà l’Ensemble Dialogos di Katarina Livljanić e Clara Coutouly, dalla Croazia per la seconda volta in Italia, che presenterà “Non voltarti. Viaggio per due voci affini”, un programma intimo e potente sulla musica liturgica medievale, adatto al piccolo Santuario di N.S. di Belvedere sulle alture di Sampierdarena.

Il 2 novembre La Fonte Musica di Michele Pasotti proporrà un programma monografico dedicato a Zacara da Teramo, maestro dell’umanesimo italiano, dal titolo “Enigma fortuna”, nella suggestiva cornice di S. Maria del Prato in Albaro, mentre il 15 novembre laReverdie con David Riondino saranno protagonisti di un programma sul legame tra Marco Polo e Genova che trova naturale sede all’Abbazia di San Giuliano, così prossima al mare. “Le divisament dou Monde” racconterà attraverso di Marco Polo e di Genova attraverso Il Milione.

Ancora, le sorelle Caffagni con Elisabetta De Mircovich de laReverdie saranno il 16 novembre a S.Bartolomeo della Certosa per “Laudarium. Il manoscritto di Cortona”, insieme alle cantanti del progetto Musica Antica a Palazzo, per presentare un’antologia dal Laudario di Cortona in un concerto corale e partecipativo.

Domenica mattina, il 17 novembre, si partirà a piedi per una passeggiata storica verso la Chiesa di Sant’Antonino sopra Staglieno, dove il M° Luca Dellacasa, uno dei pochi campanari attivi, oltre che cantore, organaro e medievalista, racconterà ai visitatori i fondamenti di quest’antica arte e le peculiarità di una sede preziosa per la conservazione di una tradizione tramandata di padre in figlio (in caso di maltempo l’evento è rimandato al 1 dicembre).

Nell’Abbazia di San Gerolamo di Quarto, eretta sul finire del XIV secolo, domenica 24 novembre è prevista la conferenza-concerto “Il canto perduto di Gerusalemme – Viaggio nelle chiese latine e orientali”, con l’introduzione storica del musicologo Angelo Rusconi e gli interventi musicali dell’Ensemble Exurge Domine di Cagliari guidato da Enrico Correggia.

Giovedì 28 novembre Ensemble 400 attirerà il pubblico alla scoperta del Castello Boccanegra, all’interno dell’Ospedale San Martino, con un programma di Cantigas su medicamenti e cure, “Musica miracoli e medicina. Da Hildegard von Bingen alle Cantigas”. Il 30 novembre sarà a cura di Musicaround Ensemble “El camin de l’angel”, la rappresentazione partecipata del Libre Vermell de Montserrat nella Chiesa di S. Maria della Cella, dove sarà possibile scoprire la nascosta Cappella di Sant’Agostino.

Infine, il 1 dicembre, l’abbazia di San Siro di Struppa ospiterà il concerto che dà il titolo alla rassegna, “Marginalia. Frammenti dimenticati, perduti, ritrovati”, con Sara Maria Fantini alla guida di un ensemble femminile di provenienza mitteleuropea (Federica Bocchini, Elizabeth Sommers, Karin Weston).

Tutti i concerti – a ingresso gratuito – saranno preceduti da una breve guida all’ascolto realizzata dagli artisti stessi, ma anche da visite guidate che porteranno alla luce le peculiarità e le curiosità storico-architettoniche dei siti. Il tema dei frammenti a margine e la trasmissione orale della musica saranno temi al centro di specifici laboratori multidisciplinari (arti visive e musica) realizzati in alcune scuole primarie attinenti ai luoghi scelti, grazie alla collaborazione con Mus-e Genova Onlus. Sono molte le associazioni legate ai luoghi che hanno generosamente dato la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione e la promozione dell’evento, ed è stato concorde il sostegno degli Assessori alla Cultura dei Municipi coinvolti.

Il programma completo di Marginalia

LA FLOR EN PARADIS Organa, mottetti e sequenze

Tasto Solo – Guillermo Pérez organo portativo; Anne-Kathryn Olsen voce

Oratorio dei Ss. Nazario e Celso di Sturla – venerdì 25 ottobre, ore 21

NON VOLTARTI Viaggio per due voci affini

Ensemble Dialogos – Katarina Livljanić e Clara Coutouly voci

Santuario di N.S. del Belvedere a Sampierdarena – sabato 26 ottobre, ore 17.15

ENIGMA FORTUNA Zacara da Teramo, maestro dell’umanesimo italiano

La fonte musica – Michele Pasotti direzione

Chiesa di S. Maria del Prato ad Albaro – sabato 2 novembre, ore 21

LE DIVISAMENT DOU MONDE Marco Polo e Genova: Il Milione

laReverdie & David Riondino

Abbazia di San Giuliano ad Albaro – venerdì 15 novembre, ore 21

LAUDARIUM Il manoscritto di Cortona

laReverdie, MAP Musica Antica a Palazzo

Chiesa di San Bartolomeo della Certosa – sabato 16 novembre, ore 18.30

CAMPANARI in VALBISAGNO Una tradizione antica

Luca Dellacasa concerto di campane

Chiesa di Sant’Antonino di Staglieno – domenica 17 novembre, ore 11.30

IL CANTO PERDUTO DI GERUSALEMME La Madre delle Chiese di Dio

Ensemble Exsurge Domine & Angelo Rusconi

Abbazia di S. Gerolamo di Quarto – domenica 24 novembre, ore 16

MUSICA MIRACOLI E MEDICINA Da Hildegard von Bingen alle Cantigas

Ensemble 400

Castello Boccanegra a San Martino – giovedì 28 novembre, ore 17.30

EL CAMIN DE L’ANGEL Il Libre Vermell de Montserrat

Musicaround Ensemble, Vera Marenco direzione

Chiesa di S. Maria della Cella a Sampierdarena – sabato 30 novembre, ore 20.30

MARGINALIA Frammenti dimenticati, perduti, ritrovati

Progetto musicale Fragmenta – Sara Fantini, Federica Bocchini, Elizabeth Sommers

Chiesa di S. Siro di Struppa – domenica 1 dicembre, ore 16.30

INFORMAZIONI UTILI

Progetto, programma e schede evento su www.musicaround.org/marginalia

La partecipazione a visite guidate e concerti è gratuita, occorre però prenotare su prenota.marginalia.it

Informazioni al 351 – 3933733 mail: info@musicaround.org

www.marginaliagenova.it

MUSICAROUND, LA STORIA

Musicaround nasce nel 2003 per promuovere conoscenza, studio e diffusione della musica vocale – specie antica e d’assieme – e delle forme espressive che ad essa si accompagnano. Passione e perseveranza hanno portato l’associazione a coinvolgere sempre nuovi interlocutori nei propri progetti, in cui sono veicolati valori di armonia, bellezza e responsabilità che dall’ambito artistico e musicale passano alle diverse dimensioni del vivere (del sé, sociale, ambientale). Musicaround crede infatti che coltivare lo studio di discipline fortemente legate alla persona e al patrimonio storico-culturale attraverso azioni condivise e partecipate – stimolando capacità critiche, apertura mentale, conoscenza di sé – sia un potente strumento di crescita personale e sociale e rafforzi visioni multi-disciplinari e multi-culturali a favore di un’ottica comunitaria e di maggiore senso civico e ambientale. Tra i progetti recenti di Musicaround c’è anche FestivAlContrario di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), per la valorizzazione territoriale del borgo e della Val Neva attraverso la cultura.