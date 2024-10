Marêa, domenica 27 ottobre a Camogli protagonisti vini e tradizione enogastronomica ligure

Camogli. Oltre 40 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra non solo i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Domenica 27 ottobre la splendida cornice di via della Repubblica a Camogli ospiterà la prima edizione di “Marêa – è festa del vino”, un evento unico dedicato ai sapori e ai profumi della tradizione vinicola e artigianale ligure. Dalle 11 alle 18, i visitatori avranno così l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Marêa è il risultato di una sinergia tra diverse realtà locali: organizzato da Enoteca La Bossa, Fermento Bistrot e Braceria Jack’s, con il supporto attivo del Comune di Camogli e il patrocinio di Ascot Camogli, Giovani Confcommercio Genova e Pro Loco Camogli. Tra gli sponsor Mariotti Immobiliare, Triple “A”, Hotel Cenobio dei Dogi, Bozzo Manlio 1982, Nude glass, Talent Garden Genova, Influzena e Istituto Alberghiero “Marco Polo”.

Il tutto unito alla partecipazione delle attività locali che contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e festosa lungo la via. “Siamo entusiasti di portare a Camogli il meglio delle nostre tradizioni – dai vini alle birre fino ai distillati – e di offrire ai visitatori un’occasione irripetibile per conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche liguri”, spiega Enrico Massone, uno degli organizzatori. “Questo evento è frutto della collaborazione tra realtà locali che condividono l’amore per il territorio ed è una festa non solo del vino, ma della comunità”.

“L’amministrazione crede in Marêa – dichiara Emanuela Caneva, assessore al Turismo del Comune di Camogli – evento che donerà lustro a una delle vie principali della città e che rappresenterà nello stesso tempo uno sviluppo commerciale fuori stagione. Crediamo nell’impegno dei commercianti, che con passione portano avanti non solo le loro attività ma creano realtà, come questa, che coinvolgono cittadini e turisti dando rilevanza a prodotti tipici liguri e naturali creando prodotti di nicchia”.

La Liguria, pur essendo una delle regioni vinicole più piccole d’Italia, con circa 1.500 ettari di vigneti, è conosciuta per la qualità dei suoi vini, tra cui spiccano le denominazioni DOC come Colli di Luni, Cinque Terre e Riviera Ligure di Ponente. Nel 2022 la produzione di vino si è attestata a circa 50.000 ettolitri, un numero che sottolinea il carattere di nicchia e di eccellenza delle sue etichette. Inoltre, il fenomeno della birra artigianale in Liguria ha visto una crescita esponenziale, con birrifici che offrono prodotti autentici realizzati con ingredienti locali. Anche il settore dei distillati è in crescita, con una produzione di grappe e liquori che riflette la ricchezza della biodiversità regionale.

“Anni fa, a Camogli si è svolto l’evento tradizionale “Vini d’Amare”, coordinato da AIS in collaborazione col Comune e supportato da Ascot. Riprendere questa tradizione in modo moderno, coinvolgendo attivamente gli operatori commerciali nel ‘salotto buono’ della città, è un piacere per la comunità e per gli amanti del buon cibo e vino”, evidenzia Luciana Sirolla, presidente Ascot Camogli.

“Le idee sono il vero motore per valorizzare il territorio e le sue imprese. – dice Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova – Eventi come Marêa, che supportiamo con entusiasmo e convinzione, dimostrano come la creatività e la collaborazione possano trasformarsi in opportunità concrete per le attività locali, promuovendo non solo prodotti d’eccellenza, ma anche un modello di sviluppo sostenibile e innovativo”.

“Talent Garden Genova è orgogliosa di essere sponsor di un progetto così significativo per il territorio. – ha aggiunto Alessandro Cricchio, CEO di Talent Garden Genova – Questo festival rappresenta lo sforzo di giovani imprenditori che intendono portare una ventata di innovazione per la loro amata città di Camogli: una vera e propria startup, come le oramai più di 200 che vivono il campus Talent Garden ai Giardini Baltimora”.

Con un biglietto dal costo di 20€, i partecipanti riceveranno un bicchiere omaggio e potranno accedere senza limiti alle degustazioni offerte dalle cantine, birrifici e distillerie presenti. L’evento non si limita ai vini, ma amplia l’esperienza a tutta la gamma di prodotti artigianali che rendono la Liguria un territorio unico nel suo genere.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale marea-camogli.it o seguire l’evento sui canali social Instagram (@marea_festadelvino) e Facebook (Marêa – festa del vino).