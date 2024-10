Valbisagno in lutto per la morte dello chef Marco Gardella: “Ciao Garde, gigante buono”

Genova. Valbisagno in lutto per la morte di Marco Gardella, chef del ristorante di famiglia “La Pineta”, morto a soli 40 anni per un malore improvviso.

Gardella, molto noto non soltanto per l’attività di famiglia ma anche perché per lungo tempo figura di spicco nel calcio amatoriale, sia come allenatore sia come giocatore, è morto lo scorso 25 ottobre mentre lavorava nel suo ristorante, in via Gualco. È stato socio fondatore e allenatore dell’ASD San Siro di Struppa, e proprio in suo onore la società ha aperto una raccolta fondi per realizzare un campetto per tutti i bambini e le bambine del San Siro.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa di “Garde”, e quelli di vicinanza alla famiglia. I funerali si terranno mercoledì 30 ottobre alle 10 presso la chiesa di San Siro, e sui social è già partito un tam-tam: Gardella era un accanito tifoso del Genoa, e chi gli voleva bene e condivideva con lui questa passione ha invitato a partecipare al funerale con le bandiere rossoblù.