In via XX Settembre tutto pronto per l’apertura del primo negozio genovese di Mango

Genova. Tutto pronto in via XX Settembre per l’apertura di un nuovo negozio monomarca: Mango, marchio di abbigliamento e accessori nato in Spagna quarant’anni fa, ha ormai finito di allestire i locali che sino a qualche mese fa erano di Stefanel e si prepara ad accogliere i clienti nel suo primo negozio genovese.

Stefanel aveva chiuso lo scorso 31 luglio, e i locali che sorgono all’angolo con via Porta degli Archi erano finiti subito nel “mirino” della catena spagnola, che nel 2024 si era fissata come obiettivo l’apertura di quindici nuovi negozi e di superare i 100 sul territorio italiano.

Presente in Italia dal 2001, il marchio ha da poco aperto un flagship store di oltre 1.300 metri quadrati a Roma, e Genova rientra nella strategia di ampliamento nel Nord Italia affiancandosi a città come Milano, Bologna, Venezia e Verona.

Non è l’unica novità prevista in via XX Settembre per l’autunno. A inizio novembre infatti riaprirà anche H&M, che aveva chiuso in estate per rinnovare i locali.