Maltempo, Tosi (Liguri A Testa Alta): “Dai droni alle vasche di laminazione, le soluzioni esistono”

Genova. “Droni e sensori per monitorare in tempo reale il livello dell’acqua nei corsi e individuare punti critici. Migliorare ulteriormente i sistemi di allerta precoce con avvisi in tempo reale (via messaggistica o app). Implementare sistemi di drenaggio sostenibile, giardini pluviali, pavimentazioni permeabili e bacini di raccolta delle acque piovane. Sono solo alcune delle soluzioni possibili. Abbiamo la tecnologia: usiamola per mettere in sicurezza il territorio e liberarci dalla paura di esondazioni e alluvioni”.

Interviene così Fabio Tosi, candidato nella lista a Testa Alta a sostegno di Orlando e nella coalizione progressista, sulle recenti esondazioni che hanno colpito il territorio ligure.

“La nostra terra, ha già subito troppi disastri per la miopia del centrodestra, che si vende come promotrice di crescita economica: ma chi investirebbe in un territorio a rischio danneggiato dalla politica che cementifica, dove a ogni allerta meteo bisogna incrociare le dita che non esondi un fiume, crolli un monte, cada un ponte, si allaghi una città o che una mareggiata non si porti via porti, locali e negozi?”

“Sapete qual è l’idea di Bucci per mitigare il rischio idrogeologico, che coinvolge quasi l’80% dei liguri? Costruire nuove strade e cementificare ancora di più. No, signor sindaco: per limitare il rischio in Liguria e nell’area del Tigullio, è necessario un approccio integrato tra prevenzione, manutenzione del territorio e pianificazione urbana sostenibile. Bisogna proteggere e rafforzare le aree intorno ai torrenti evitando costruzioni vicino agli argini. Bisogna creare spazi verdi e piantare più alberi in città così da assorbire l’acqua e a ridurre il deflusso superficiale. Bisogna migliorare l’habitat dei corsi con la piantumazione di vegetazione riparia, che riduce l’erosione del suolo e migliora la capacità del terreno di assorbire l’acqua. Bisogna investire nelle vasche di laminazione, grandi bacini progettati per raccogliere temporaneamente l’eccesso, riducendo così il rischio di esondazioni.”

“Le amministrazioni locali, inoltre, devono aggiornare i piani regolatori includendo un’analisi del rischio idrogeologico e adottare restrizioni sulle nuove costruzioni nelle zone a rischio. Dobbiamo sia educare i cittadini su come comportarsi in caso di alluvioni o frane, sia promuovere la cultura della prevenzione. Magari coinvolgendo la comunità in progetti di manutenzione e cura del territorio anziché sacrificarla a una politica disastrosa che ha a cuore gli interessi di pochi rispetto a quelli dei tanti.”

“Quello di cui certamente non abbiamo bisogno, caro Bucci, è più cemento, più grandi opere inutili e annunci folli.”