Maltempo, Tosi (Liguri A Testa Alta): “Basta interventi emergenziali, da anni chiediamo più prevenzione”

Genova. “La giornata di oggi certifica per l’ennesima volta che bisogna fare più prevenzione su tutto il territorio regionale e in particolare su quelle zone che sono interessate dal maggior picco di accumuli, che ormai da diversi anni interessano ad esempio la Valle Stura e in particolare il comune di Rossiglione.”

Così Fabio Tosi, candidato della lista a sostegno di Andrea Orlando “Liguri A Testa Alta”, ha commentato la situazione in cui si trova la Liguria oggi, giornata di allerta su tutto il territorio, bersagliato di frane, smottamenti e allagamenti.

“Prevenzione vuol dire trovare le migliori sinergie tra tutti gli enti, vale a dire Regione, Province, Città metropolitana e Comuni per incentivare la cura del territorio sia da parte del pubblico che dal privato. Non possiamo più fare finta di niente sul tema del cambiamento climatico. Bisogna invece investire sempre più sulla prevenzione ed evitare al massimo l’intervento di tipo emergenziale”.

“Questo è un tema che dovrà essere al centro della prossima agenda di governo ligure – conclude Tosi – per questo dico che non è una promessa elettorale, ma un obbligo da dover portare avanti con la massima serietà vista la sua delicatezza.”