Maltempo, Sinistra Italiana: “Ancora una volta territorio ha affrontato le piogge impreparato: urgente cambiare rotta”

Genova. “Ancora una volta il nostro territorio martoriato affronta impreparato le piogge torrenziali che, ormai ogni autunno, si abbattono copiose sulla Liguria causando ingenti danni a persone e aziende, che sono foriere, oltre al pericolo per le vite umane di chi vive e opera in queste zone, di crisi economiche in una Regione già alquanto provata da situazioni oggettive di scarse possibilità di lavoro e opportunità di nuovi investimenti”.

Così inizia la nota stampa inviata questa mattina dal coordinamento di Sinistra Italiana Liguria, a firma di Carla Nattero, segretaria regionale, Simona Cosso, coordinatrice provinciale di Genova, Lorena Lucattini e Roberto Bittarello, delle segreteria di Genova.

“La tutela e la cura del territorio, visto anche il cambiamento climatico cui stiamo assistendo inerti, dovrebbe essere una priorità per la classe politica che lo amministra e/o che si accinge ad amministrarlo – prosegue la nota – La messa in sicurezza di rivi e fiumi, la costante e puntuale manutenzione di strade principali e secondarie, zone boschive, argini, fognature , opere necessarie per la tutela e la salvaguardia di cittadini e cittadine residenti e non, richiede un’attenzione continua, ma non è oggetto di inaugurazioni e passerelle che soddisfino il narcisismo dei politici di turno, tutti tesi a apparire anche sotto l’immagine falsa e stereotipata di un fare, che , ormai , ha rivelato tutta la falsità e la pochezza di cui si è ammantata in questi anni di pessima amministrazione”.

“E’ necessario e urgente cambiare rotta: questa Regione merita una classe politica in grado di attenzione al territorio e ascolto dei comitati e dei singoli cittadini e cittadine le cui istanze vengono sistematicamente ignorate e respinte in nome di un decisionismo a ogni costo le cui conseguenze sono disastrose e deleterie come possiamo purtroppo constatare oggi, alla luce dell’ennesima rovinosa alluvione che, ancora una volta, si è abbattuta sulla Liguria”.