Genova. L’emergenza maltempo irrompe nella campagna elettorale per le elezioni regionali con gli interventi dei principali candidati alla presidenza, Marco Bucci e Andrea Orlando.

“Ho seguito con apprensione le notizie del maltempo che ha colpito il nostro ponente e in particolare il Savonese, già messo a dura prova nelle scorse settimane – scrive Bucci in un comunicato -. Sono vicino a chi ha subito danni e ai sindaci che vivono ogni giorno in prima linea le difficoltà dei loro territori”.

Poi prende già impegni in caso di elezione: “Seguire l’iter per un pronto ristoro dovrà essere uno dei primi compiti della prossima amministrazione regionale. Questa ennesima emergenza ha anche messo in evidenza come la nostra Regione abbia bisogno in fretta di nuove infrastrutture che assicurino percorsi alternativi alla mobilità sul territorio, per non tagliare la Liguria in due”.

“Prima di tutto manifestiamo la vicinanza a tutte le popolazioni colpite, alle imprese danneggiate, alle istituzioni che dovranno far fronte a questa situazione. Sto sentendo i sindaci coinvolti e ho dato la mia disponibilità per qualunque iniziativa che possa aiutare il loro lavoro”, commenta invece Andrea Orlando a margine di un evento alla Spezia.

Che poi, però, passa all’attacco: “Non possiamo che ribadire quello che abbiamo detto, in una regione dove si racconta che tutto va benissimo, resta una grandissima fragilità del suolo, la mancanza di una prevenzione sistematica, l’incapacità ad affrontare il tema del dissesto con un piano organico e poi il consumo di suolo che continua in molte realtà, non necessariamente in quelle colpite, ma che in qualche modo aggrava fenomeni con i quali dobbiamo fare sempre più frequentemente i conti”.