Maltempo, Ponente ligure in ginocchio. Arpal: “Ancora possibili precipitazioni intense”

Genova. Mentre la Liguria conta i danni provocati dai nubifragi, il maltempo sta lasciando spazio gradualmente a un miglioramento su tutta la regione. Confermata alle 14.00 la chiusura dell’allerta arancione per temporali sui settori centro-occidentali della Liguria, poi due ore di allerta gialla fino alle 16.00. È quanto stabilisce l’ultimo bollettino diramato da Arpal.

La situazione meteo

Anche per oggi si conferma lo scenario molto complesso che ha caratterizzato il meteo sulla Liguria fin da giovedì: ieri temporali auto-rigeneranti hanno imperversato fra Genova e Savona, interessando un territorio già saturo che è entrato in crisi con precipitazioni molto intense e molto abbondanti, ma non da record.

Sono stati 10 i pluviometri che hanno registrato cumulate orare “molto forti”, e una cumulata giornaliera massima di 222 mm a Prai, nel Comune di Campo Ligure. Più in generale, sono bastati fra i 100 e i 150 mm in tre ore per mandare in crisi la Val Bormida, con esondazioni multiple a Cengio, Carcare, Ferrania, Dego e Piana Crixia; esondazioni anche nella zona di Lerca/Sciarborasca, con i 94-96 millimetri orari e i 141 millimetri in tre ore che purtroppo hanno portato a un disperso, e a Quiliano, che ha ricevuto un picco orario da 84,6 mm.

Subito dopo la mezzanotte un sistema lineare convettivo notevole, soprattutto per l’estensione con cui si è sviluppato, è risalito dal bacino del Mar Ligure in direzione nord-orientale, riuscendo a spezzare la struttura stazionaria e consumando parte dell’energia disponibile. Dopo una lunga pausa provvidenziale, ci aspetta ancora qualche ora di instabilità.

La situazione è destinata gradualmente a migliorare, perché la saccatura in affondo sulla penisola iberica tenderà ad isolarsi e spostarsi verso il Marocco, favorendo la rimonta dell’anticiclone e tempo stabile per buona parte della prossima settimana.

Tuttavia fino a questa sera, potranno verificarsi ancora precipitazioni localmente intense, specialmente sul ponente fra Genova e Imperia, dove ha ricominciato a piovere debolmente; ma le precipitazioni, anche se moderate o intense, non saranno organizzate né stazionarie.

Ricerche in corso ad Arenzano

Sono ancora in corso le ricerche per trovare Davide Violin, il ristoratore di 62 anni che ieri pomeriggio sarebbe stato travolto insieme alla sua auto a Terralba, sulle alture di Arenzano, durante l’esondazione del rio Lissolo, un affluente del torrente Lerone. A dare l’allarme era stata la moglie, l’assessora comunale Lucia Ferrari, vedendo che l’uomo non tornava a casa.

Impegnati nelle operazioni i vigili del fuoco (che in realtà non hanno mai interrotto del tutto le attività) con l’Unità di crisi locale, diverse squadre e i sommozzatori, il soccorso alpino, i carabinieri, la Capitaneria per le ricerche in mare e in elicottero, la Croce Rossa di Arenzano, la Croce d’Oro di Sciarborasca.

L'auto di Davide Violin

L’uomo, titolare del Tui Bistrot di via Marconi ad Arenzano, era uscito ieri proprio per recarsi alla sua attività. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine anche diversi residenti della zona avrebbero visto alcune auto che venivano inghiottite dal rio. Una di queste era quella di Violin che è stata trovata e individuata nella notte dai sommozzatori. A bordo però non c’era nessuno.

Esondazioni e allagamenti, Savonese ancora in ginocchio

Frane, allagamenti ed esondazioni hanno interessato tutto il territorio dell’entroterra savonese. Il fiume Bormida ha toccato i 4 metri e mezzo in un’ora ed è esondato in diversi punti: a Bragno, a Ferrania, a Cairo, a Mallare e Dego. Diverse le auto finite e trasportate nella piena del fiume. Alcune persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, ma sono riuscite a salire sul tettuccio e sono state messe in salvo dai vigili del fuoco.

A Carcare, il fiume in piena ha trascinato detriti che si sono abbattuti con forza sulla passerella tra le due sponde, rompendo il collegamento. La sede della Croce Bianca di Cairo è stata sommersa dal fango: i mezzi di soccorso sono stati messi al sicuro, ma i soccorritori hanno lanciato un appello per trovare volontari disponibili a ripulire la struttura colpita. Secondo le informazioni fornite da Arpal, a Piana Crixia sono stati superati i 7 metri di piena.

A Quiliano è esondato il torrente e il sindaco Nicola Isetta ha invitato i residenti a non uscire di casa se possibile: “La situazione nel centro storico è problematica – ha raccontato a IVG – con il fiume esondato le strade sono piene di fango, ma stiamo provvedendo già a ripristinare il tutto. Stiamo iniziando a pulire anche se le condizioni del meteo non aiutano”.

La colonna mobile della Protezione civile regionale è in arrivo in Val Bormida per garantire tutto il supporto necessario con idrovore e mezzi ad hoc nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, dove volontari e personale dei Dipartimento si sono attivati già dalle prime ore della mattina in supporto alla popolazione. Prima tappa a Cairo Montenotte, in particolare nella zona dell’ospedale che ha registrato allagamenti al piano sotterraneo. Colonna mobile regionale della Protezione civile operativa anche ad Arenzano.

Per quanto riguarda la conta dei danni al patrimonio pubblico, il dipartimento regionale della Protezione civile attenderà il resoconto di questi ultimi eventi per chiudere l’analisi speditiva avviata a seguito delle allerte dell’8 e 9 ottobre e poi del 17 e 18 ottobre in modo da avere un quadro completo della situazione: conclusa la procedura, spetterà al nuovo presidente della Regione valutare se procedere o meno con la richiesta di Stato di emergenza al dipartimento nazionale di Protezione civile.

Famiglie isolate a Mele e Casarza

Da ieri pomeriggio tre famiglie sono isolate in località Biscaccia nel comune di Mele, entroterra di Voltri, a causa di una frana che impedisce il transito su una strada secondaria. La polizia locale di Genova segnala due frane: in via Acquasanta all’altezza del civico 72 (strada riaperta in mattinata) e in via Fiorino all’altezza di via Malenchini (consentito solo il transito pedonale). Ci sono anche cinque famiglie isolate a Casarza Ligure per una frana sulla strada per Cardini.

Autostrada A6 chiusa per frana

Autostrada A6 chiusa in direzione Torino tra Altare e Millesimo per una frana sulla carreggiata dovuta alle intense precipitazioni che hanno coinvolto il ponente ligure. La riapertura della tratta Altare–Millesimo è al momento prevista intorno a mezzogiorno.

Autostrada chiusa anche tra Ceva e Millesimo in direzione Savona: la tratta resta interdetta al traffico anche dopo le ore 10 di questa mattina poiché i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso alla progressiva chilometrica 86 circa direzione Savona hanno registrato valori anomali a seguito delle ingenti precipitazioni notturne che hanno interessato l’area.

Prevenzione nelle scuole

Per approfondire il discorso dell’allerta meteo, si ricorda infine l’appuntamento con il mondo della scuola: i professori domani potranno partecipare al consueto incontro annuale con il corpo docente ligure per la presentazione del kit per le scuole “#imparosicuro alluvioni”, declinato per ogni ordine e grado (dalla materna alla scuola secondaria di 1° e 2° grado, passando per la primaria).

