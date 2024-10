Maltempo in Liguria, chiusa la statale della Val d’Aveto per un albero caduto

Borzonasca. Ancora un’interruzione la viabilità nell’entroterra della città metropolitana di Genova, dove è in vigore la nuova allerta gialla. A causa della caduta di un albero in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 586 “della Valle dell’Aveto” in corrispondenza del km 44, nel territorio comunale di Borzonasca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

A Masone è ancora chiusa via Giacinto Macciò in località Bertè, con una trentina di persone isolate. È stato aperto un varco per i mezzi di soccorso ed è stato autorizzato in via transitoria il solo passaggio pedonale sul sentiero sottostante la strada comunale, ma esclusivamente in assenza di condizioni di allerta meteorologica.

Sempre a Masone è caduto un grosso arbusto lungo via San Pietro, all’altezza della rocca, con conseguente chiusura della strada. Sono in corso gli interventi di sgombero

Oggi a Recco si è verificato il crollo di un muro a monte di salita Aigò, che ha interamente ostruito la carreggiata. Il personale comunale è intervenuto tempestivamente per delimitare l’area interessata e segnalare la chiusura della strada, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini. Il muro franato appartiene a privati e l’ufficio tecnico comunale ha già contattato i proprietari, invitandoli all’immediato ripristino dei luoghi, così da permettere la riapertura della via nel minor tempo possibile. “La situazione è sotto controllo – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – e sarà monitorata di continuo per garantire una rapida messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità”.