Genova. Il maltempo si fa sentire a Genova, in allerta arancione dalle 22 di ieri sera. Nella notte il fronte della perturbazione ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

L’allarme per il rio è scattato verso le 4.10, quando le sirene predisposte dalla protezione civile sono suonate in tutto il quartiere, con l’acqua che in pochi istanti ha allagato la parte bassa di via Borzoli, poi chiusa al traffico dalla polizia locale.

Durante la notte anche i livelli del Cantarena (Arenzano), Ruscarolo e Chiaravagna (Sestri Ponente) si sono alzati repentinamente, facendo lanciare agli uffici del Comune di Genova l’allarme, poi rientrato. La polizia locale segnala inoltre allagamenti sparsi in via Reti e presso il sottopasso di Brin.

Nel frattempo il Comune di Genova ha deciso per la chiusura delle scuole. E non mancano le polemiche: secondo i residenti di Fegino e Borzoli, infatti, non sarebbero state chiuse le paratie installate sotto il voltino stradale sotto la ferrovia, come in teoria previsto in queste situazioni. Verso le 6 le prime squadre di intervento sono giunte sul posto per pulire e mettere in sicurezza la zona. Via Borzoli – alle 6.30 – è però ancora chiusa.

Allerta meteo, allagamenti a Genova

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco di Genova, chiamati da decine di cittadini per la messa in sicurezza di strade e vie a causa di cadute di rami, allagamenti e qualche intonaco pericolante. Secondo quanto riferito, le criticità principali sono arrivate dalla zona della Val Polcevera e nell’entroterra.

(Video e foto del Fegino di Antonella Marras)