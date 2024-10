Bucci: “Vicini all’Emilia devastata dal maltempo, ma c’è chi strumentalizza biecamente”

Genova. Il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria interviene sul disastro legato al maltempo in Emilia Romagna e incalza sugli avversari, in particolare sul Pd e sulla segretaria Elly Schlein, in Liguria per una tre giorni di campagna elettorale per Orlando.

“Totale e incondizionato supporto agli amici dell’Emilia Romagna devastata dal maltempo. La nostra Protezione Civile e tutte le nostre strutture sono a disposizione di chi ha subito l’ennesimo disastro a causa del passaggio della violenta perturbazione”, scrive Marco Bucci in una nota.

“In passato la nostra Liguria ha subito molto spesso simili tragedie, Genova ne è stata drammatica testimone – continua Bucci – Siamo stati capaci di individuare le cause e di mettere in campo le soluzioni, abbiamo subito altri importanti eventi atmosferici anche in questi giorni che hanno dimostrato come la Genova e la Liguria abbiano intrapreso la strada giusta”.

“Spiace solo che ci sia ancora chi, proprio ieri a Genova, abbia cercato di strumentalizzare biecamente un tema tanto delicato, arrivando alla sfrontatezza di parlare di un territorio ligure da difendere proprio nelle ore in cui l’Emilia Romagna, in cui è stata delegata al Patto per il clima, si vedevano le conseguenze delle sue ricette. Avremmo preferito risponderle noi politicamente”.