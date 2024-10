Maltempo, Ceraudo (M5s): “Con allerta arancione e rossa più smart working”

Genova. Allerta meteo arancione o rossa? Scuole chiuse? Messaggi alle cinque del mattino? Disagi per le famiglie dove entrambi i genitori lavorano e che spesso non riescono ad organizzarsi?

“In queste occasioni per favorire i genitori e rendere la situazione più facilmente gestibile bisognerebbe implementare lo smart working per tutti quei lavoratori per cui è possibile, così da permettere ai genitori di lavorare e al contempo prendersi cura dei figli e di non dover improvvisare soluzioni, scomodare nonni o spendere una fortuna in baby-sitter”.

“Questa sarà una delle battaglie che affronterò in Consiglio Regionale. La politica, specialmente per noi del MoVimento Cinque Stelle, deve risolvere i problemi reali delle persone e chiunque lavori e abbia figli che vanno a scuola o all’asilo sa quanto questi eventi siano di difficile gestione e quanto stress causino”.

“Perché allora non semplificare la vita delle persone quando possibile? Lo smart working è un’ottima soluzione: adottiamola quando necessario, come durante le sempre più frequenti allerte meteo”.