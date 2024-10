Maltempo, autostrada A6 chiusa verso Torino per una frana: riapertura prevista a mezzogiorno

Liguria. Autostrada A6 chiusa in direzione Torino tra Altare e Millesimo per una frana sulla carreggiata dovuta alle intense precipitazioni che hanno coinvolto il ponente ligure.

Autostrada chiusa anche tra Ceva e Millesimo in direzione Savona: la tratta resta interdetta al traffico anche dopo le ore 10 di questa mattina poiché i sistemi di monitoraggio installati lungo il versante interessato da un movimento franoso alla progressiva chilometrica 86 circa direzione Savona hanno registrato valori anomali a seguito delle ingenti precipitazioni notturne che hanno interessato l’area.

Secondo quanto riferisce Autofiori, intorno all’una un movimento franoso innestato su un terreno né di competenza né di proprietà della concessionaria, nel suo scivolamento a valle ha intercettato la tratta autostradale al km 108+100, subito dopo l’uscita di Altare. Nessun mezzo è stato coinvolto.

La massa di terra che ha invaso la sede stradale ammonta a circa 300 metri cubi. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice). Sul posto sono presenti anche i tecnici che hanno valutato gli aspetti geologici del fenomeno e le soluzioni da porre in atto.

La riapertura della tratta Altare–Millesimo è al momento prevista intorno a mezzogiorno.

Viabilità, strade chiuse nel Savonese

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, lungo le strade statali 29 “del Colle di Cadibona” e 29VAR “Variante di Carcàre e Collina Vispa” sono provvisoriamente chiuse tratte stradali, in provincia di Savona.

Nel dettaglio, lungo la statale 29 è interdetta la tratta tra il km 119,000 ed il km 120,500 (in località Dego), con circolazione deviata in loco, mentre la statale 29VAR (in località Cairo Montenotte) è interdetta totalmente per complessivi 4km.

Riaperta l’Aurelia in Val di Vara

È stata riaperta l’Aurelia nel tratto di Borghetto Vara che era stato chiuso ieri in seguito al superamento dei livelli di guardia del fiume Vara. La riapertura per il momento è limitata solo alle ore diurne, fino alle 17. Anche domani la strada sarà percorribile dalle 6:45 alle 17. Permane il livello arancione di allerta per piogge e temporali nel ponente (Zona A), nel centro (zona B bacini marittimi centrali) e in Valle Stura e Val Bormida (zona D bacini padani di ponente) cui seguirà allerta gialla fino alle 16.