Genova. Sono riprese con le prime luci del mattino le ricerche per trovare Davide Violin, il ristoratore di 62 anni che ieri pomeriggio sarebbe stato travolto insieme alla sua auto a Terralba, sulle alture di Arenzano, durante l’esondazione del rio Lissolo, un affluente del torrente Lerone. A dare l’allarme era stata la moglie, l’assessora comunale Lucia Ferrari, vedendo che l’uomo non tornava a casa.

Impegnati nelle operazioni i vigili del fuoco (che in realtà non hanno mai interrotto del tutto le attività) con l’Unità di crisi locale, diverse squadre e i sommozzatori, la Capitaneria per le ricerche in mare e in elicottero, la Croce Rossa di Arenzano, la Croce d’Oro di Sciarborasca.

L’uomo, titolare del Tui Bistrot di via Marconi ad Arenzano, era uscito ieri proprio per recarsi alla sua attività. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine anche diversi residenti della zona avrebbero visto alcune auto che venivano inghiottite dal rio. Una di queste era quella di Violin che sarebbe stata trovata dai sommozzatori dopo essere stata travolta dall’acqua, ma a bordo non c’era nessuno.

“Vicinanza” viene espressa da parte di tutto il dipartimento regionale della Protezione civile nei confronti della famiglia. L’assessore Giacomo Giampedrone, i dirigenti e tutto il personale sottolineano il grande dispiegamento di uomini e mezzi impegnati da ore nelle ricerche, ringraziando i volontari, i vigili de fuoco e la Capitaneria di porto, oltre alle pubbliche assistenze.

Ristoratore inghiottito da un torrente sopra Arenzano: le ricerche

“Con il perdurare dell’allerta arancione nelle prossime ore sul centro e ponente ligure, compreso l’entroterra, si rinnova l’invito ai cittadini alla massima prudenza per il rischio di temporali localizzati molto forti e persistenti che possono determinare smottamenti o l’ingrossamento repentino dei corsi d’acqua”.

La cittadina del ponente, insieme a quella di Cogoleto, era stata interessata nel pomeriggio da un violentissimo temporale autorigenerante che ha scaricato 170 millimetri di pioggia in due ore e ha provocato allagamenti e smottamenti.