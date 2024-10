Maltempo, allerta gialla prolungata fino alle 18: ancora possibili rovesci e temporali anche forti

Genova. Arpal ha prolungato l’allerta gialla temporali fino alle 18 di oggi, venerdì 18 ottobre, su tutte le aree, ad esclusione dei bacini grandi di E (versanti Padani di levante), dove lo stato di attenzione si chiude alle 14, e dei grandi bacini di A (ponente), dove si chiude alle 16.

A seguito del passaggio del sistema frontale nella notte permangono sulla regione condizioni di spiccata instabilità che fino al pomeriggio continuano a favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi di intensità fino a forte; successivamente e fino alla serata permane una bassa probabilità di fenomeni forti con piogge diffuse.

Anche nella giornata di domani si attendono condizioni di residua instabilità accompagnata da venti forti soprattutto sul centro ponente della regione.

Secondo l’avviso meteo diramato da Arpal oggi, venerdì 18 ottobre, a seguito del passaggio del sistema frontale nella notte permangono sulla regione condizioni di spiccata instabilità che fino al pomeriggio continuano a favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi di intensità fino a forte; successivamente e fino alla serata permane una bassa probabilità di fenomeni forti. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso per onda lunga di libeccio al pomeriggio sulla costa di A, in serata sulla costa di C.

Domani, sabato 19 ottobre, l’allontanamento verso sud della depressione determina un richiamo di aria umida da nordest favorendo precipitazioni deboli, solo localmente moderate sui versanti padani e sul levante. Nella notte ingresso di venti sostenuti da nord, nordovest sul settore centrale in progressivo rinforzo fino a localmente forti da metà giornata su B e parte orientale di A, in maniera più diffusa in serata con locali raffiche fino a 60-70 chilometri orari.

Domenica 20 ottobre ancora venti forti con locali raffiche fino a 60-75 chilometri orari su A e B, specie agli sbocchi delle valli e sui capi esposti, in attenuazione in serata.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/