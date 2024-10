Maltempo, allagamenti in A10 e carreggiata fiume: autostrada riaperta con code chilometriche

Genova. La pioggia continua a bersagliare la Liguria dalle prime ore della mattinata di mercoledì, e a metà giornata i danni più gravi si registravano nella provincia di Savona, con forti disagi anche al traffico e allagamenti sull’autostrada A10 a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla zona di Arenzano, Varazze e appunto il Savonese dal primo pomeriggio.

Autostrada A10, fiume tra Varazze e Arenzano. Allagamenti a Cogoleto

Poco prima delle 16 è stata disposta la chiusura proprio del tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, per gli allagamenti dovuti alle forti piogge e che hanno trasformato le carreggiate in un fiume impedendo il passaggio delle auto in sicurezza. Il tratto è stato riaperto alle 16:30 circa, con un presidio costante attivato dalla direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade. Alla riapertura si registravano 10 chilometri di coda per traffico congestionato.

Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consigliava di percorrere A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire su A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona. Percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.

A livello comunale, disagi tra Arenzano e Cogoleto, dove si sono registrati diversi allagamenti, mentre sopra Sciarborasca è caduta una piccola frana che non incide però sulla viabilità.

Qualche problema anche in aeroporto, con due voli Ryanair dirottati su Torino e Pisa: quello previsto in arrivo da Catania alle 14.15 (dirottato su Torino) e quello atteso alle 14.50 da Napoli, dirottato su Pisa.

La situazione più critica a Savona

A metà pomeriggio era la provincia di Savona il territorio più martoriato dalle forti piogge: il fiume Bormida è già esondato in due punti nevralgici, a Ferrania nei pressi dell’omonimo stabilimento invadendo interamente una strada e anche ad Altare, nella zona dello svincolo che conduce a Mallare e all’area industriale.

QUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL MALTEMPO NEL SAVONESE

A Quiliano il torrente si è ingrossato e il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi dai piani bassi delle case. A Tovo San Giacomo “la situazione è estremamente delicata e peggiora”, fa sapere il sindaco Alessandro Oddo. Due rii sono esondati e la SP4 è interrotta. Un muro è crollato lungo il torrente Maremola.

Albenga, che era già finita sott’acqua qualche settimana fa, si è di nuovo allagata. A Celle Ligure è caduta parte della parete “verde” che ricopre il muro della strada che porta alla Passeggiata Romana.

Allerta arancione giovedì 17 ottobre: previsioni e attesa per le scuole

È stata intanto confermata l’allerta arancione per giovedì 17 ottobre, a partire dalle 9 e sino alla mezzanotte, in gran parte della Liguria (unica zona esclusa la A, l’estremo ponente, dove è gialla).

Si attende dunque il “verdetto” sulle scuole aperte o chiuse a Genova giovedì, proprio alla luce dell’allerta arancione, massimo grado per temporali.

A Genova in allerta arancione le scuole tradizionalmente non chiudono, ma lo scorso 8 ottobre la decisione di tenerle chiuse era stata presa last minute, all’alba, non senza polemiche. Nel pomeriggio di mercoledì è prevista la riunione del centro operativo comunale per stabilire cosa fare, nel frattempo alcuni Comuni hanno già disposto la chiusura: qui l’elenco completo e aggiornato.

Maltempo, problemi alla circolazione ferroviaria sulla Ventimiglia-Genova

Il maltempo ha causato pesanti disagi anche alle linee ferroviarie, in particolare sulla linea Ventimiglia-Genova. Alle 14 la circolazione è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure, per poi riprendere un’ora dopo, quando il livello idrico del torrente Nimbalto, monitorato dai tecnici di Rfi, è sceso.

Nel periodo dell’interruzione è stato attivato dal regionale un servizio bus spola tra Loano e Pietra Ligure. Due Intercity sono stati cancellati da Savona a Ventimiglia e alcuni regionali non hanno circolato nel tratto interrotto maturando ritardi fino a 45 minuti.