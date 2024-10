Live fashion show di Cna e Confcommercio per la Genova Jeans Week: “Un esempio virtuoso di sinergia per il territorio”

Genova. Unire le competenze di alto livello dell’artigianato locale, dalla moda al cibo, in uno spettacolo per la città nel segno della sinergia tra enti e associazioni di categoria. È questo il riassunto del Live fashion show organizzato domenica scorsa da Cna Genova e Confcommercio Genova, con le relative sezioni Federmoda, in collaborazione con Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.

Un evento che ha segnato la chiusura della Genova Jeans Week volto alla promozione delle eccellenze del nostro territorio.

“L’evento di chiusura della manifestazione è stato un concentrato di competenze di alto livello che ha coinvolto i nostri artigiani dei più svariati settori: sartoria e moda, acconciatura ed estetica, cibo – commenta Paola Noli, presidente di Cna Genova -. Grandi professionalità che, in sinergia, hanno rappresentato la sintesi del ‘saper fare’ delle nostre imprese”.

“Il grande successo del Live fashion show di domenica 6 ottobre, nell’ambito della Genova Jeans Week, oltre a confermare le profonde radici genovesi del jeans, ha contribuito a consolidare e a mettere, ancora una volta, in risalto l’eccellenza delle aziende di settore del nostro territorio, che propongono un’offerta di altissimo livello – sottolinea Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Anche i nostri ristoratori e pasticcerie FIPE-CONFCOMMERCIO hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento portando propri prodotti, tipici del nostro patrimonio gastronomico. Siamo orgogliosi di rappresentare aziende così attente alla qualità”.

Cna Federmoda Italia ha rinnovato la partecipazione alla manifestazione dedicata al jeans promossa dal Comune di Genova, in sinergia con Cna Genova, Confcommercio Genova e la Federazione Moda Italia e Genova di Confcommercio.

“Come Cna Federmoda riteniamo sia indispensabile rafforzare il dialogo tra il mondo della produzione Made in Italy ed il sistema della distribuzione al dettaglio con particolare riferimento ai piccoli negozi, alle realtà di vicinato presenti nei centri cittadini così come in tanti borghi d’Italia – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale Cna Federmoda –. Positiva quindi la collaborazione avviata nell’ambito della Genova Jeans Week 2024 con la Federazione Moda Italia di Confcommercio, utile a costruire un asse di sostegno a tutte quelle realtà siano esse laboratori o negozi che rappresentano un patrimonio di salvaguardia sociale e di presidio del territorio. Il mondo della produzione moda dell’artigianato e delle Pmi è naturalmente connesso al mondo del piccolo dettaglio multimarca e insieme dobbiamo lavorare per rafforzare questo dialogo e per coinvolgere i vari livelli amministrativi ed istituzionali su azioni e politiche di salvaguardia”.

“Ci ha fatto piacere partecipare come Federmoda Confcommercio Genova al Live fashion show di domenica scorsa che si è svolto nell’ambito della Genova Jeans Week– aggiunge Manuela Carena, presidente Federmoda – Confcommercio Genova -. Ritengo che sia l’artigianato di qualità così come il piccolo commercio di qualità siano le facce di una stessa medaglia e costituiscano un patrimonio del territorio che va sempre tutelato e valorizzato. Ringrazio prima di tutto i nostri negozi che hanno partecipato alla serata e che sono alcune tra le jeanserie storiche di Genova che sono specializzati nel Jeans e quindi portatori di grandi competenze, in più sono tutti radicati da decenni sul territorio. Ringrazio anche la Camera di Commercio, il Comune di Genova e la nostra Associazione Confcommercio Genova per averci dato questa bella opportunità”.

“Il successo del Fashion live show che abbiano organizzato è sicuramente dato dal grande lavoro di sinergia e collaborazione, che abbiamo messo in campo in occasione della Genova Jeans Week 2024 e che, da sempre, contraddistingue le nostre iniziative – conclude Barbara Banchero, segretario Cna Genova -. Il connubio fra moda, produzioni tessili, artistiche e food è stato rafforzato dalla collaborazione con Confcommercio. La valorizzazione delle eccellenze artigiane, insieme alle attività del commercio e della ristorazione ha certamente segnato un punto importante, e di svolta, per lo sviluppo e la promozione non solo delle nostre imprese ma più in generale di tutta la città di Genova”.

