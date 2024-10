In Liguria nel 2023 un nuovo nato su cinque era straniero: i due nomi più diffusi nella regione

Genova. Sono stati Leonardo e Ginevra i due nomi più popolari in Liguria assegnati ai nuovi nati del 2023.

Ad attestarlo è l’Istat, che ha diffuso il report su natalità e fecondità relativo proprio allo scorso anno. I genitori liguri, nella scelta del nome, seguono la tendenza nazionale: il nome più diffuso in Italia per i bambini è proprio Leonardo (è il più popolare in bene 12 regioni), per le bambine è invece Sofia. Ginevra è però il più utilizzato, oltre che in Liguria, in Lazio.

Uscendo dal tema dei nomi, il report dell’Istat conferma poi quanto è già da tempo certificato, e cioè la denatalità. Nel 2023, a livello nazionale, si conferma un record al ribasso per le nascite: 379.890 nuovi nati l’anno scorso, un calo del 3,4% sull’anno precedente. E il calo delle nascite prosegue anche nel 2024, visto che in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Scende di conseguenza anche il numero medio di figli per donna, attestandosi a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24) e la stima provvisoria elaborata sui primi 7 mesi del 2024 evidenzia una fecondità pari a 1,21.

La Liguria spicca, in Italia, per un altro dato: è tra le regioni con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale. La prima è l’Emilia-Romagna (21,9%), seguono appunto la Liguria e la Lombardia, dove un nato su cinque è straniero.