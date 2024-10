Librokilo, a Palazzo Ducale due giorni di shopping “a peso” di libri usati

Genova. Torna a Palazzo Ducale l’appuntamento con Librokilo, l’evento che aiuta a salvare quintali di libri destinati al macero fissando un prezzo fisso – 10 euro – per pagarli appunto al chilo.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 19 sarà possibile acquistare tantissimi libri esposti sugli stand pagandoli sulla base del peso (10 euro per ogni chilogrammo), scegliendo tra titoli di saggistica, narrativa, letteratura per bambini, arte e fotografia. La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi e tutti sono selezionati con cura.

Il progetto, che richiama il format già utilizzato per gli abiti, nasce dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale, offrendo un’alternativa allo spreco di carta e all’esubero di trasporti. L’Associazione Italiana Editori (AIE) calcola infatti che solo in Italia nel 2023 siano state pubblicate quasi 70 mila novità, ovvero circa 200 libri al giorno. La maggior parte di questi libri finirà entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che vogliamo contribuire a ridurre dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente.

L’ingresso all’evento è libero, ma l’iscrizione è obbligatoria al link su eventbrite.it. Durante Librokilo sarà possibile inoltre portare i propri libri, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo e ricevere in cambio un buono da utilizzare subito.