Libri, laboratori gratuiti di scrittura, dibattiti: torna il Genova BookPop Festival

Genova. Ce n’è per tutti i gusti. Dal 24 al 27 ottobre torna il Genova BookPop Festival, manifestazione letteraria e culturale ideata dal blog Themeltinpop in collaborazione con Cdm Lab e Sara Rattaro. In questa seconda edizione il festival ospiterà presentazioni, dibattiti, confronti, performance, laboratori/incontri con le scuole, workshop gratuiti con editori, disegnatori di fumetti, docenti di scrittura creativa e di lettura interpretativa.

Il tema scelto per questa edizione è il Divenire. Il tema sarà interpretato attraverso la lente della letteratura, della lingua, della storia, della filosofia, della scienza, con un occhio al passato e uno al futuro cercando di interpretare il presente, dando voce anche alle nuove generazioni.

Il festival si svolgerà in parte nella galleria Rossetti Arte Contemporanea, in via Chiabrera 33R e in parte nell’area archeologica dei Giardini Luzzati – Spazio Comune, piazza Luzzati 1, per invitare il pubblico a vivere più intensamente gli spazi offerti dal cuore della città.

Di seguito il programma:

GIOVEDI 24 OTTOBRE

Galleria Rossetti Arte Contemporanea

ore 17.30 Apertura festival

ore 18 Ilaria Gaspari “La reputazione” (Guanda) dialoga con Laura Guglielmi.

VENERDI 25 OTTOBRE

Galleria Rossetti Arte Contemporanea

ore 11 Laboratorio scrittura creativa scuole con Sara Rattaro e Antonella Grandicelli.

Giardini Luzzati – Spazio Comune

ore 17.30 Bjorn Larsson “Essere o non essere umani” (Raffaello Cortina) dialoga con Antonella Grandicelli;

ore 18.30 Vera Gheno “Grammamanti” (Einaudi) dialoga con Silvia Neonato e Laura Guidetti

SABATO 26 OTTOBRE

Galleria Rossetti Arte Contemporanea

ore 10 Laboratorio di editoria con Mauro Morellini

ore 11 Laboratorio di scrittura creativa con Sara Rattaro

ore 12.30 Sara Rattaro “Io sono Marie Curie” (Monadori) dialoga con Arianna Destito e Antonella Grandicelli

Giardini Luzzati – Spazio Comune

ore 15 Sergio Badino “Mille papaveri rossi” (Piemme); “Sulle tracce della verità” (Pelledoca) dialoga con Federico Traversa

ore 16.30 Marta Stella “Clandestine” (Giunti) dialoga con Silvia Neonato e Oriana Cartaregia

ore 18 Mauro Covacich “Kafka” (La Nave di Teseo). Performance dell’autore.

DOMENICA 27 OTTOBRE

Galleria Rossetti Arte Contemporanea

ore 10 Laboratorio lettura espressiva di Lucia Caponetto

ore 11 Laboratorio sul fumetto di Simona Binni

ore 12.30 Simona Binni – Matteo Fortuna “Guarda il cielo” (Tunué)

Giardini Luzzati – Spazio Comune

ore 15.00 Francesca Lorusso “Oyster bar” (Il Canneto) dialoga con Emilia Marasco

ore 16.00 Ribes Halley “Chemical Hearts” Cuori Fragili vol.2\Cuori solitari vol.1

(Sperling&Kupfer) dialoga con Emanuela Mortari

ore 17.30 Fabio Geda “Song of myself” (Feltrinelli) dialoga con Luisa Stagi

ore 18.30 Saluti finali.