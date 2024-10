L’ex Genoa Marco Nappi torna in Liguria: è l’allenatore della Cairese

Con più di 200 presenze con la maglia del Genoa, Marco Nappi è uno dei giocatori che i tifosi rossoblù ricordano sempre con maggiore piacere. La “foca monaca“, come veniva soprannominato, ha intrapreso la carriera di allenatore dopo aver appreso gli scarpini al chiodo.

Dopo anni fuori regione, giovedì è stato annunciato il suo ritorno in Liguria: Nappi è il nuovo allenatore della Cairese, formazione che milita in Serie D al sedicesimo posto in classifica.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione e poi la rifinitura in vista della gara d’esordio contro il Bra’ all’impianto valbormidese del Cesare Brin.