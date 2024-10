Genova. In campagna elettorale l’ambiente è oramai cosa “scontata”, che si può trovare in tutti i programmi elettorali, da qualsiasi colore politico essi derivino. Ma l’elettore deve stare attento al greenwashing, vale a dire quella “vernice verde” che viene posta a parole sulle scelte politiche, ma che di fatto non ha una reale base di tutela ambientale.

L’allarme lo lancia Legambiente, a margine della presentazione del green deal per la Liguria presentato questa mattina a Genova: “Gli elettori, per non cadere in questa trappola devono guardare a come le cose sono state fatte e studiate – suggerisce Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria – I progetti devono essere fatti bene dal punto di vista tecnico, ma devono avere una visione generale di lungo respiro e devono essere condivisi con la popolazione. Bisogna stare attenti al greenwashing. Lo Skymetro è un esempio di greenwashing, e forse anche peggio – continua Bigliazzi – è un’opera non condivisa con il territorio, obsoleta come concezione, e che si inserisce in un territorio fragile, di fatto aumentandone il rischio dissesto“.

E poi la Gronda, opera tornata in cima alla lista delle priorità della politica, e per la quale i primi cantieri sono già avviati: “Un progetto di vent’anni fa, vecchio, per il quale non c’è un finanziamento certo e che punta ancora sul traffico su gomma. Quindi sbagliato a livello concettuale, alla radice – si accende Bigliazzi – Oggi non ci sono studi recenti, e quindi più credibili, sulla sua efficacia a livello di effetti sul traffico. Di tutte le opere necessarie che ha la Liguria questa è quella più sbagliata. La vera grande opera che serve è la manutenzione e la cura del territorio“.