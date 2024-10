Le Pmi liguri investono ma non trovano personale: al Porto Antico un laboratorio per farle crescere

Genova. L’economia italiana non è più fanalino di coda dell’area euro e le Pmi della Liguria hanno visto aumentare i loro investimenti del 47,5%. Le imprese manifatturiere della nostra regione dispongono delle risorse necessarie per continuare a investire in tecnologia e nella transizione green, grazie anche a una struttura patrimoniale che si è rafforzata nel tempo e a una buona capacità di autofinanziamento. Ma queste sfide richiedono capitale umano qualificato che le imprese faticano a trovare: i dati del sistema Excelsior di Unioncamere Anpal mostrano che il 51,2% delle posizioni ricercate sono di difficile reperimento, più della media nazionale.

Parte da questi dati l’attività del Laboratorio ESG Liguria di Intesa Sanpaolo, inaugurato oggi nei locali del Genova Blu District al Porto Antico. Si tratta di un acceleratore e punto di incontro, fisico e virtuale, dove le piccole e medie imprese del territorio potranno trovare un aiuto per ripensare il proprio business in modo più sostenibile e inclusivo, sfruttando al massimo la spinta degli investimenti legati al Pnrr.

Che cos’è il Laboratorio ESG

Nel Laboratorio ESG – aperto in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e SRM Centro Studi e Ricerche – si potranno trovare attività di consulenza, informazione, assessment e identificazione delle azioni offerte da partner di eccellenza. L’attività sarà fortemente indirizzata sulle caratteristiche della città metropolitana di Genova e della Liguria, con focus sull’economia del mare e sulla capacità di innovazione del territorio, ampiamente rappresentata da diversi istituti locali (IIT Genova, Università degli Studi di Genova), associazioni (come Genova Smart City), società del Comune (tra cui Genova Blue District, Job Centre). Intesa Sanpaolo ha già attivato iniziative analoghe a Bari, Bergamo, Brescia, Chieti, Cuneo, Firenze, Macerata, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Taranto, Torino, Venezia.

Uno studio di SRM evidenzia che i porti liguri coprono insieme circa il 20% della movimentazione italiana complessiva per oltre 80 milioni di merci movimentate. Al 2023 si contano 1548 imprese dello Shipping (Cantieristica e trasporti) in Liguria pari al 12% del totale nazionale. L’intera blue economy della Liguria genera un valore aggiunto di 5,7 miliardi di euro e crea fra diretto e indotto un valore aggiunto complessivo di 10 miliardi di euro distribuito su tutto il territorio nazionale Movimenta inoltre il 30% del traffico commerciale tra Italia e Cina.

Sono in fase di definizione gli appuntamenti in programma nei prossimi due mesi, organizzati in modalità webinar in collaborazione con i partner fondatori. Nel mese di novembre si parlerà di Blue Economy con analisi del recente report di Intesa Sanpaolo Innovation Center Ocean – Nutrition, Sustainability, Technology, a dicembre presentazione del progetto Venture Building Filiera Nautica, promosso da Cdp Venture Capital Sgr e supportato da altri partner.

“Crediamo fortemente nelle azioni e nelle partnership tra pubblico e privato rivolte al supporto del tessuto imprenditoriale esistente e all’accompagnamento dei giovani a sviluppare le proprie idee imprenditoriali negli ambiti della sostenibilità ambientale e dell’innovazione – commenta il vicesindaco Pietro Piciocchi -. Il Genova Blue District, la futura Fabbrica delle idee al Waterfront, un collegamento sempre più stretto tra mondo delle imprese e della ricerca, anche a livello internazionale con collaborazioni anche con altri poli universitari europei e non solo, sono tanti tasselli di un mosaico complesso che valorizzi i giovani e le nostre imprese. L’obiettivo comune è generare un effetto moltiplicatore, che dura nel tempo, dei progetti finanziati con il PNRR sulla nostra città, un obiettivo che possiamo centrare grazie a iniziative congiunte come il Laboratorio ESG Liguria, che dimostra grande fiducia nelle potenzialità del nostro territorio a livello regionale”.

“Il sistema imprenditoriale esprime nuova consapevolezza verso le tematiche ESG e un cambiamento di mentalità eticamente virtuoso e cruciale per la competitività nel lungo periodo – aggiunge Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo -. Il Laboratorio ESG Liguria si propone di guidare e dove possibile anticipare questa tendenza, in un’ottica di sinergia tra pubblico e privato, offrendo importanti occasioni di incontro, consulenza, formazione. In Liguria, Intesa Sanpaolo sostiene le imprese di ogni dimensione per ripensare il business in modo più sostenibile: le aiutiamo ad accedere ai fondi del PNRR tramite la piattaforma gratuita Incent Now e mettiamo a disposizione 2 miliardi di euro, con un programma di iniziative che guardano al rinnovamento industriale, allo sviluppo estero e di nuovi mercati, al progresso digitale e alla cybersicurezza come strumenti per il necessario cambio di passo”.

“Attraverso iniziative come queste, la Fondazione rafforza il suo ruolo di agente di sviluppo sostenibile in Liguria e contribuisce così alla diffusione di una cultura della sostenibilità nella società. A Genova, in particolare, questo impegno si concretizza in un ecosistema che coinvolge attori e istituzioni locali, promuovendo azioni di sensibilizzazione in linea con gli Obiettivi 2030 dell’ONU e l’approccio olistico che guida la nostra attività istituzionale per il bene comune”, spiega Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

I dati dell’economia

L’economia italiana negli ultimi anni ha mostrato un’evoluzione migliore rispetto all’area dell’euro. Una spinta importante è venuta dagli ottimi risultati ottenuti sui mercati internazionali, dove si sono distinte le Pmi, che realizzano più della metà del nostro export. Alla buona dinamica dell’economia italiana ha contribuito anche la forte ripresa degli investimenti tra il 2016 e il 2023, con un aumento pari al 35,7% a prezzi costanti in Italia. Abbiamo fatto decisamente meglio rispetto ai nostri principali competitor: la Francia ha messo a segno un progresso del 19,2%, la Spagna ha mostrato una crescita del 14,3%, mentre la Germania si è fermata al +4,5%. Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto al recente passato: tra il 2008 e il 2016 i nostri investimenti si erano ridotti del 22,4% (-6,9% per la Liguria), mentre quelli tedeschi erano saliti del 9,9%. Industria 4.0 (dal 2017) e Superbonus (dal 2021) spiegano questa performance, sintesi del balzo delle costruzioni (+47,1% nel periodo 2016-2023), ma anche della dinamica degli investimenti italiani in macchinari, mezzi di trasporto e ICT (+29,3%) e in beni immateriali (R&S e software; +20,2%).

Dopo il rallentamento osservato a cavallo tra il 2023 e il 2024, visibile anche dall’evoluzione recente del commercio estero, nel 2025 gli analisti di Intesa Sanpaolo si aspettano una ripresa dell’economia italiana che potrà contare sul contributo dei consumi e degli investimenti. In questa direzione spingono il rientro dell’inflazione, la riduzione dei tassi di interesse, gli incentivi Transizione 5.0 e la realizzazione degli investimenti del Pnrr. Gran parte della spesa effettiva del Pnrr si concentrerà nel triennio 2024-2026, con potenziali ricadute molto positive sul rilancio delle infrastrutture e sulla transizione digitale e green e, in ultima analisi, sul tasso di crescita potenziale del Pil. Anche i mercati esteri potranno tornare a sostenere la crescita, grazie all’attesa ripresa degli scambi internazionali.

Per cogliere queste opportunità sarà fondamentale per le imprese accelerare nel percorso di rafforzamento competitivo anche attraverso una maggiore diffusione delle tecnologie digitali e delle pratiche Esg, per ora poco diffuse: le imprese che nel biennio 2021-2022 hanno effettuano attività di innovazione nel Nord-Ovest sono solo il 40% e quelle che hanno introdotto software nella gestione aziendale sono il 38%; queste percentuali si riducono ulteriormente quando si osservano l’impegno per il benessere lavorativo dei dipendenti (11%) e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in azienda (6%).