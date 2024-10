Lazio – Genoa LIVE (3-0): Pedro e Vecino chiudono i conti

LAZIO 3 (21′ Noslin, 86′ Pedro, 90+4′ Vecino) vs GENOA 0

90+6′ Finisce qui all’Olimpico. Vince la Lazio 3-0.

90+4′ Incornata di Vecino, tris biancoceleste. Su sviluppo di calcio d’angolo arriva il cross di Nuno Tavares per il colpo di testa dell’ex Inter. 3-0 Lazio, punteggio francamente severo.

89′ Secondo gol consecutivo per lo spagnolo, dopo la rete in Europa League al Twente. Rete che fa male, perché il Genoa aveva tenuto in piedi la gara. Ora però diventa molto complicato.

86′ La chiude Pedro, raddoppio biancoceleste. Si sfilaccia il Genoa, ne approfitta la Lazio per ripartire in contropiede. Tchaouna serve Castellanos, cross basso sporcato da Leali ma che arriva nella zona di Pedro che non sbaglia.

84′ Tutti in piedi per acclamare l’uscita di Nicolò Rovella, al suo posto entra Castrovilli. In campo anche Gigot al posto di Gila.

81′ Match point sprecato da Tchaouna. Palla morbida di Pedro per l’attaccante biancoceleste che calcia al volo da posizione ravvicinata ma non trova la porta.

80′ Nuovamente protagonista Rovella che cerca l’uno-due con Vecino per calciare, ma il passaggio di ritorno viene intercettato. L’ex Genoa chiaramente tra i migliori in campo.

77′ Si fa male Leali che prende un colpo da Castellanos, ma si rialza dopo poco. Intanto altra modifica per Baroni: esce Noslin, entra Tchaouna.

76′ Cross dalla destra per l’inserimento di Matias Vecino. La conclusione dell’uruguaiano, però, è debole: blocca Leali.

71′ Ancora pericolosa la Lazio con Nuno Tavares che cerca una soluzione in area di rigore, ottimo l’anticipo di Vasquez che mette fuori. Intanto non ce la fa Ankeye, entra Melegoni.

67′ Arriva intanto un’altra ammonizione nella Lazio: giallo per Marusic.

66′ Si è fatto male proprio Ankeye dopo uno scontro con Gila. Zoppica ma sembra poter continuare il nigeriano.

63′ Tanti movimenti sulle due panchine. Nel Genoa entrano Badelj, Ekhator e Ankeye, mentre escono Miretti, Zanoli e Thorsby. Baroni invece toglie Dia e Isaksen, dentro Vecino e Pedro.

60′ Passa sulla linea di fondo Castellanos che prova a bucare Leali, il portiere rossoblù respinge. Poi rimane in avanti la Lazio, ma il tentativo aereo di Isaksen termina fuori.

55′ Fallo di Gila su Zanoli, ammonizione per il difensore spagnolo. Il Genoa avrà una punizione in zona offensiva, ma da posizione defilata.

53′ Torna in avanti la Lazio con il cross basso di Nuno Tavares verso Castellanos che, tallonato da Vasquez, calcia fuori. Si è riaccesa una partita che a fine primo tempo la Lazio aveva saggiamente anestetizzato.

51′ Norton-Cuffy serve Thorsby, il norvegese calcia da fuori area, defilato verso destra, e non inquadra la porta. Ottimo però l’inizio di secondo tempo del Genoa.

47′ Parte forte il Genoa con l’assolo del neoentrato. L’inglese classe 2004 avanza nella zona centrale del campo, arriva al limite e va alla conclusione, respinge Provedel. Lampo improvviso del 15 rossoblù.

46′ Si riparte con il possesso biancoceleste. C’è stato però un cambio nel Genoa: dentro Norton-Cuffy al posto dell’ammonito Sabelli.

Sulle note di “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis, rientrano in campo Lazio e Genoa: tra poco si ricomincia.

Secondo Tempo

45+1′ Scade il primo tempo, la Lazio chiude avanti di un gol.

42′ Si sta scomponendo il Genoa, ora la Lazio ha più spazio in campo aperto. E da questa dinamica nasce la chance per Nuno Tavares che, però, calcia sul fondo.

40′ Si rifà vedere il Genoa con il calcio d’angolo battuto da Martin, ma il pugno di Provedel in uscita costringe il Genoa a ripartire da dietro.

38′ Altra illuminazione della Lazio, stavolta pescando Castellanos. Il centravanti si abbassa e di prima lancia nello spazio Isaksen che conquista un corner.

34′ Cavalcata di Rovella palla al piede per lanciare il contropiede della Lazio, l’ex dell’incontro viene chiuso da Zanoli. Fino a questo momento una grande partita per il centrocampista italiano.

29′ Fa tutto Noslin: per l’olandese arriva anche l’ammonizione per un intervento su Sabelli nella metà campo del Genoa. C’è stato un breve check con il VAR per verificare il colore del cartellino, che non è cambiato.

27′ Al contrario, invece, i rossoblù stanno coprendo bene la traccia per Castellanos, il riferimento centrale dell’attacco biancoceleste.

25′ Secondo centro in questo campionato per l’olandese Tijjani Noslin. Il Genoa non ha approcciato male la partita, ma sta soffrendo particolarmente sulla corsia di sinistra, dove agiscono Nuno Tavares e, appunto, Noslin.

21′ Super gol di Noslin, Lazio in vantaggio. Recupera palla Nuno Tavares, offre a Noslin che entra in area, dribbla Sabelli e Vogliacco e calcia in porta. Biancocelesti avanti grazie ad un gol bellissimo.

19′ Rimane basso il blocco di pressing del Genoa che lascia spazio ai due difensori centrali biancocelesti e a Rovella per portare palla. Più insistente, invece, la pressione su Castellanos che in qualche occasione ha subito l’anticipo.

16′ Cresce la Lazio, sfruttando anche la corsia di destra con il cross di Marusic che viene respinto. Finora, però, il Genoa resiste.

12′ Risponde il Genoa con il destro di Frendrup dal limite dell’area, Gila devia in calcio d’angolo.

10′ Primo tiro del match, lo effettua Nuno Tavares. Saltato Sabelli il terzino biancoceleste porta palla ed entra in area trovando lo spazio per il tiro, pallone fuori.

8′ Altra palla persa da Pinamonti che permette a Rovella di avanzare in contropiede. Il centrocampista smista verso Nuno Tavares ma il Genoa si ricompone e allontana.

5′ Timido squillo biancoceleste con il recupero di Gila su Pinamonti, ottimo l’intervento di Zanoli che successivamente costringe Noslin a dover ricominciare la manovra.

2′ Dopo 63 secondi arriva il primo corner del match: è a favore di un Genoa propositivo. Direttamente dalla bandierina arriva il pericolo, Provedel con il piede sventa la minaccia.

Si parte!

Primo Tempo

Sono entrate in campo le due squadre, tra poco inizierà la sfida.

Gilardino apporta due modifiche rispetto alla squadra che ha pareggiato con il Bologna. Fuori Marcandalli e Melegoni, in campo Vogliacco e Zanoli.

Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. A disposizione di mister Marco Baroni: Furlanetto, Mandas, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pellegrini, Vecino, Pedro, Gigot.

Genoa (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. A disposizione di mister Alberto Gilardino: Sommariva, Stolz, Mercandalli, Norton-Cuffy, Ankeye, Bohinen, Accornero, Melegoni, Pereiro, Ahanor, Ekhator, Badelj, Masini.

L’arbitro è Marco Piccinini della sezione di Forlì, che settimana scorsa ha diretto la Sampdoria. Al suo fianco gli assistenti Perrotti e Ceccon, mentre il quarto ufficiale è Aureliano. Al VAR, invece, Serra e Abisso.

Roma. Ormai è quasi certo che questa sia l’ultima partita del Genoa senza Mario Balotelli. Ed è certo anche che questa sia una partita in cui il Grifone deve gettare in campo l’orgoglio visto settimana scorsa. Perché dove le risorse tecniche mancano, serve il cuore e il senso di appartenenza per portar via dall’Olimpico “qualcosa di grande”, citando Cesare Cremonini, e guadagnare punti fondamentali nella lotta salvezza.

E allora i rossoblù dovranno ripartire dalla doppietta di Pinamonti contro il Bologna per fermare la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti, reduci dal successo in Europa League, non cadono in casa dall’11 marzo e oggi inseguono tre punti che azzererebbero il gap con Atalanta e Udinese. Insomma, un match da seguire per le speranze del Genoa di uscire dalla zona retrocessione.