Lavoro, sciopero con corteo per i dipendenti Nidec ASI di Genova Cornigliano

Genova. “Oggi siamo in sciopero per esprimere dissenso verso la decisione aziendale di procedere con l’assorbimento degli aumenti contrattuali in quello che le aziende stesse definiscono “aumento di merito” dei loro dipendenti”.

Lo scrive in una nota stampa la rsu Fiom Nidec Genova: “Questa politica rappresenta un passo indietro rispetto ai riconoscimenti economici e professionali che in molti hanno ottenuto grazie al loro impegno, alla loro competenza e ai risultati portati all’azienda”

“Si è scioperato – conclude il comunicato stampa – per chiedere all’azienda di riconsiderare questa scelta e di adottare una politica che riconosca l’importanza degli aumenti derivanti dal Contratto Nazionale per tutti i dipendenti. Il successo di questa azienda è il risultato di un impegno collettivo e tutti meritano di essere valorizzati per il lavoro che svolgono ogni giorno”