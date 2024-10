Lavagna, nessun danno dal maltempo a porto e alle imbarcazioni ormeggiate

Lavagna. Il forte maltempo che in questi giorni ha colpito Lavagna e il Tigullio non ha provocato conseguenze alle imbarcazioni e alle strutture del Porto.

Le piogge torrenziali, concentrate in poco tempo, hanno provocato allagamenti nei principali centri abitati e in particolare a Lavagna con danni e disagi.

Il Porto di Lavagna non ha registrato alcun tipo di danno e ha garantito la massima sicurezza per tutti gli operatori e per tutte le imbarcazioni.

“Siamo vicini agli abitanti di Lavagna e del territorio che hanno subito ingenti danni in queste ore per il maltempo – dice Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata di Porto di Lavagna – . per quanto riguarda il Porto, grazie ai numerosi lavori di manutenzione portati avanti negli anni e agli investimenti realizzati abbiamo garantito sicurezza per le persone e le imbarcazioni”.

“Le pompe per le acque bianche che abbiamo da poco cambiato e potenziato, insieme alla costante manutenzione dei bacini di scarico hanno permesso un deflusso lineare dell’acqua piovana anche in una situazione eccezionale come quella di questi giorni. È un risultato importante, frutto della rigorosa politica sulla sicurezza che Porto di Lavagna ha sempre collocato al primo posto della sua missione”, conclude.