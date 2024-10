L’appello ai candidati di Mettiamoci in gioco: “Si facciano carico del dramma dell’azzardo”

Liguria. “In questi giorni il Coordinamento Liguria Mettiamoci in gioco ha avuto un confronto con la coalizione di centro sinistra e con Sinistra Italiana sui temi della campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo. Gli incontri ci hanno permesso di condividere contenuti e proposte che per nove anni sono stati ignorati dalla giunta uscente”. Lo riporta Antonio Molari portavoce di Mettiamoci in Gioco Liguria.

“Il Coordinamento chiede un governo rappresentato da politici attenti ai bisogni delle persone più disagiate. Parliamo degli ultimi e dei penultimi. Parliamo di una fascia di popolazione che è stata abbandonata e che deve trovare una rappresentanza politica più attenta. Sosteniamo questa posizione perché speriamo ci sia una espressione di voto responsabile sapendo che finita la tornata elettorale, indipendentemente da chi sarà eletto a governare, noi riprenderemo quel confronto – e se necessita anche lo scontro – per far affermare i diritti delle persone che vogliamo tutelare”.

Per questo Mettiamoci in gioco lancia un appello a tutti i candidati “perché si facciano carico del dramma che comporta la dipendenza dall’azzardo e nel caso di elezione predispongano piani per la prevenzione, per l’assistenza sugli effetti che la dipendenza crea per la sanità, lavoro e stato sociale partendo con la riduzione dell’offerta del gioco fisico con l’applicazione delle leggi regionali messe in sospensione. Questo è il nostro mestiere e per i problemi umani che ostinatamente sottoporremo all’attenzione dell’opinione pubblica, non faremo sconti a nessuno”.