Masterplan Lagaccio, assemblea pubblica infuocata: proteste di No Funivia e cittadini

Genova. In un’atmosfera surreale – tra le proteste e gli striscioni dei comitati e dei cittadini – il Comune di Genova, insieme all’Università, ha presentato (o meglio, ha provato a presentare) il Masterplan Lagaccio, una serie di interventi di riqualificazione del quartiere interessato dal discusso progetto della funivia tra la Stazione marittima e Forte Begato.

L’assemblea pubblica, convocata all’interno del salone della parrocchia, molto partecipata, non è praticamente neppure iniziata. A esordire è stato il vicesindaco di Genova, Pietro Piciocchi, che però ha abbandonato la sala a causa di un impegno istituzionale – ha spiegato di dover raggiungere l’ospedale San Martino per portare le condoglianze ai familiari dell’operaio morto nel cantiere del Parco del Ponte e che sarebbe tornato più tardi – dopodiché la parola è passata ai referenti dell’Università di Genova, facoltà di Scienze politiche, che si sta occupando del “débat publique” che ha l’obiettivo – questa la volontà espressa dall’amministrazione – di coinvolgere i residenti e i commercianti in quelli che saranno i futuri progetti per il Lagaccio.

Quando uno dei tecnici degli uffici dei Lavori Pubblici del Comune di Genova ha provato a illustrare quelli che dovrebbero essere gli interventi, sulla viabilità, sul verde urbano, i parcheggi, i collegamenti, le infrastrutture – le proteste dei comitati No Funivia, ma anche dei singoli cittadini, hanno visto un alzata di tono. La bagarre non ha reso possibile una comprensibile esposizione dei contenuti e l’assemblea è di fatto naufragata.

Il Comune di Genova, con il Municipio Centro est ha tenuto a sottolineare che il Masterplan Lagaccio non va inteso come una sorta di risarcimento per la realizzazione della funivia ma questo non è bastato per convincere i cittadini che si sono presentati con striscioni, cartelli a forma di cabine e tralicci, e una sorta di “Masterplan alternativo”.

La critica maggiore avanzata dai No Funivia, riuniti nel collettivo Con i piedi per terra, c’è il fatto che per la funivia non sia mai stato organizzato un incontro pubblico nel quartiere e non ci sia stata una consultazione preventiva degli abitanti.

“Ha senso lasciarsi sorvolare da una funivia in cambio di 4 fioriere e due piste ciclabili? Il Masterplan del Lagaccio è uno specchietto per le allodole per farci accettare la funivia – dicono i comitati – una cartina dove i problemi reali e noti al Comune da decenni, frane, perdite fognarie, inaccessibilità, mancanza di servizi e parcheggi, non sono rappresentati. Non solo ci vogliono far credere che la manutenzione ordinaria sia una riqualificazione, ma i finanziamenti (ancora inesistenti) arriveranno solo dopo la costruzione della funivia, e così tutti i lavori qui presentati. Pensano che piccoli interventi possano compensare tralicci alti 70 metri in mezzo alle nostre case e almeno due anni di cantiere. La manutenzione è un diritto, a prescindere dalla funivia”.

IL MASTERPLAN LAGACCIO

Ma vediamo, nel concreto, quali sono alcuni dei punti su cui il Comune vorrebbe intervenire. Iniziando dalle opere sul tavolo ben da prima che del progetto della funivia, come l’allargamento di via del Lagaccio nel tratto tra la piazza della chiesa e il ponte Don Acciai. Oggi la strada è già a doppio senso di marcia ma la larghezza della carreggiata è da “senso unico”. Qui la direzione Lavori pubblici, oltre al consolidamento del versante che dà sul parco, e a un allargamento, ha ipotizzato anche la possibilità di un ampliamento della strada con un sistema a sbalzo, con pilastri di sostegno sullo stesso versante. Questo consentirebbe addirittura di ricavare alcuni nuovi parcheggi.

A proposito di parcheggi, il piano di rigenerazione del Lagaccio ideato dal Comune, che comprende la sistemazione della parte di via Del Lagaccio più in basso, quella dove oggi si trova la maggior parte dei negozi di vicinato e dei presidi sociali con alberi, marciapiedi più larghi e la valorizzazione di slarghi e piazze, dovrebbe fare i conti con gli stalli di sosta che inevitabilmente sarebbero sacrificati. Secondo il Comune il problema si può risolvere in parte con la ricoversione della palazzina ex Sati, in corso.

Tra le altre possibili novità per il Lagaccio ci sono almeno un paio di ascensori. Uno è quello che dovrebbe collegare il parco di Valletta Cinque Santi con via Napoli, alla fine di quella che oggi è una strada privata concessa al Comune in comodato d’uso. “Quello che vorremmo è fare in modo che da Oregina, attraverso il giardino Don Acciai, ci fosse un ingresso degno di tale nome al parco e che fosse collegato ad esso con un impianto verticale, quello della scuola Mazza, a oggi, non è funzionale”, dice Piciocchi. Ancora tutta la risolvere, però, la partita della proprietà privata.

L’altro ascensore dovrebbe invece sorgere tra la parte più a monte del parco del Lagaccio, la sovrastante via del Lagaccio e il ponte Don Acciai, in modo da rendere più facilmente raggiungibile la futura stazione intermedia della funivia e integrarla, davvero, nel sistema di trasporto pubblico anche a uso del quartiere.