La Sampdoria passa sul campo del Cesena, finisce 3-5

CESENA 3 (13′ Prestia, 27′ Adamo, 64′ Kargbo) vs SAMPDORIA 5 (15′ a. g. Prestia, 21′ e 56′ Meulensteen, 62′ Tutino, 88′ Akinsanmiro)

90+6′ Finisce qui, vince la Sampdoria.

90′ Espulso per proteste Kargbo, Cesena in dieci uomini.

88′ Akinsanmiro, la chiude lui! Quinto gol della Samp con il contropiede guidato da Tutino che appoggia nella zona del centrocampista. Akinsanmiro non sbaglia e partita in cassaforte.

86′ Calò al volo trova l’opposizione di Silvestri che respinge, si salva la Sampdoria.

83′ Proprio Coda viene richiamato in panchina, dopo una gara al di sotto del suo potenziale. Dentro La Gumina al suo posto, insieme a Giordano che sostituisce Venuti.

81′ Si fa vedere, finalmente, Massimo Coda con il cross verso Akinsanmiro che controlla e calcia al volo. Super parata di Pisseri che prolunga in corner. Intanto, fuori Prestia e Donnarumma, dentro Tavsan e Van Hooijdonk.

77′ Cerca di ragionare la Sampdoria, narcotizzando con il possesso palla una partita a ritmi esagerati.

72′ Akinsanmiro e Bellemo le mosse di Sottil per difendere il vantaggio. Fuori le due mezzeali, Benedetti e Kasami.

69′ Pareggia il Cesena, segna Shpendi, ma tutto fermo. Il 9 si trova in fuorigioco, Samp sempre in vantaggio.

64′ Kargbo riapre la partita! Terzo gol del Cesena con il subentrato, limitato da un piccolo infortunio. Cross dalla sinistra che diventa un tiro, non impeccabile Silvestri.

62′ Poker della Samp! Ancora una volta l’incursione di Benedetti sulla fascia, traversone arretrato per Depaoli che serve Tutino. Il 10 davanti alla porta non sbaglia, doppio vantaggio Samp.

60′ Arrivano i primi cambi: nel Cesena Kargbo al posto di Francesconi, nella Samp fuori Ioannou e dentro Depaoli.

56′ Doppietta di Meulensteen! Corner con il contagiri di Ioannou, svetta nel mucchio del primo palo la testa dell’olandese. Torna avanti la Sampdoria.

54′ Traversa di Ciofi! Cross di Bastoni, ancora una volta impreparata la retroguardia blucerchiata e colpo di testa sul legno.

53′ Intervento in ritardo di Ioannou, ammonito l’esterno Cipriota. Punizione per il Cesena da posizione laterale.

50′ Clamorosa chance per la Sampdoria! Lancio in profondità per Coda, dimenticato dalla difesa bianconera. L’uscita del portiere rende però difficile la conclusione di Coda che effettua il pallonetto. Palla fuori e Cesena graziato.

Tutto pronto, comincia la ripresa!

Secondo Tempo

45+1′ Finisce uno spettacolare primo tempo, 2-2 al Dino Manuzzi di Cesena

44′ Interessante sviluppo della Samp che lancia Benedetti sulla corsia laterale, ma il cross è facile da intercettare per Pisseri.

38′ Molto più fluida la manovra del Cesena rispetto a quella della Samp, spesso interrotta da errori tecnici. Intanto rimane a terra Mangraviti: primo attimo di pausa in un primo tempo incandescente.

33′ Torna in avanti la Samp: cross basso di Venuti respinto in calcio d’angolo. Nuovo giro dalla bandierina per la Samp, contro un Cesena che ha già subito 6 reti da palla inattiva in stagione.

30′ Berti pericoloso da posizione defilata, la deviazione di Bereszynski spedisce in corner. Grandi difficoltà difensive della Samp, spicca l’errore di Vulikic, disallineato rispetto ai compagni, sul gol del 2-2

27′ Eccola la reazione del Cesena: lancio di Calò per Adamo, lasciato solo al limite dell’area. Il 17 non sbaglia e trafigge Silvestri, 2-2.

26′ Dieci minuti di fuoco al Manuzzi, adesso vedremo quale sarà la reazione della squadra di Mignani.

21′ Meulensteen! La ribalta la Samp, sfruttando il calcio d’angolo da sinistra. Pallone che rimane in area e poi l’olandese riesce a girare in porta. Vantaggio Samp.

15′ Pareggia subito la Samp! Cross di Venuti a cercare la testa di Kasami che colpisce verso Coda, ma trova l’anticipo di Prestia che fa autogol. In due minuti passa dalle stelle all’oblio il centrale del Cesena.

13′ Corner di Calò, incornata di Prestia: Cesena in vantaggio. Il capitano bianconero riceve in zona secondo palo, sovrastando Ioannou, e insacca. 1-0 per i padroni di casa.

12′ Marcatura a uomo di Riccio su Shpendi, inseguito nella metà campo del Cesena. Il 9 è un giocatore da monitorare con attenzione: 4 gol in questo campionato.

8′ Spreca una chance in contropiede Gennaro Tutino, dopo l’aggressione alta di Meulensteen. Il fantasista blucerchiato perde però il pallone al limite dell’area e non riesce a calciare.

5′ Pescato in profondità Tutino, il 10 cerca e trova il tiro ad incrociare, pallone che termina largo. Primo vero squillo dei blucerchiati.

3′ Pericoloso il tentativo dalla distanza di Calò, deviato in out da Silvestri. Tutto fermo, però, perché al momento del tiro Shpendi si trovava in offside.

1′ Subito attive le due squadre: prima il tentativo al volo di Bastoni, respinto, poi la ripartenza blucerchiata guidata da Benedetti ma sventata dai bianconeri.

Si parte!

Primo Tempo

Sono tre le modifiche di Andrea Sottil rispetto all’ultima sconfitta: fuori Depaoli, Yepes e Bellemo, in campo Venuti, Meulensteen e Kasami. Nel Cesena, ancora imbattuto in casa nel 2024, le modifiche sono ben quattro, complici anche gli infortuni di Kargbo e Antonucci.

Le scelte di formazione:

Cesena (3-5-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Calò, Donnarumma, Bastoni; Berti, Shpendi. A disposizione di mister Mignani: Siano, Kargbo, Tavsan, Klinsmann, Ceesay, Mendicino, Piacentini, Celia, Chiarello, Pieraccini, Van Hooijdonk.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynksi, Riccio, Vulikic; Venuti, Benedetti, Meulensteen, Ioannou; Coda, Tutino. A disposizione di mister Sottil: Bellemo, Ferrati, La Gumina, Veroli, Akinsanmiro, Pedrola, Depaoli, Yepes, Sekulov, Vismara, Giordano, Ghidotti.

Dirige l’incontro Marco Piccinini della sezione di Forlì, accompagnato dagli assistenti Zingarelli e Votta. Il quarto ufficiale è Cerbasi, mentre gli addetti al VAR sono Gariglio e Gualtieri.

Cesena. Sembrava che la vittoria del derby potesse dare nuova linfa alla Sampdoria, impressione confermata anche dalla vittoria di Modena. Sembrava, appunto. Perché la caduta casalinga di due settimane fa contro la Juve Stabia, ha gettato nuovamente la barca blucerchiata in un mare di dubbi e incertezze. E la trasferta di oggi servirà, in parte, a capire se quello del 4 ottobre è stato solo un incidente di percorso, oppure, se le due vittorie precedenti sono state solo delle illusioni. Ovviamente, il destino della Sampdoria dipende solo in parte da questo match, ma uscire a mani vuote dal “Dino Manuzzi” manterrebbe la formazione di Sottil tra le violente onde della zona playout.

E per un appuntamento così importante, l’avversario è speciale: il Cesena di Michele Mignani. Infatti, il tecnico dei bianconeri è cresciuto calcisticamente nelle fila della Samp, debuttando in Serie A il 13 gennaio 1991, l’anno dello Scudetto. Per il Doria, inoltre, potrebbe anche essere una rivincita. Infatti, proprio Mignani con il suo Palermo eliminò i blucerchiati nei playoff della scorsa stagione. Corsi e ricorsi storici per un presente che ancora la Samp deve delineare e che passa anche da questa sfida.