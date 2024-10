La Regione approva il bilancio, Tosi (Liguri a Testa Alta): “Voto contro, lasciano un disavanzo pesantissimo”

Genova. “A testa alta voto contro questa previsione di bilancio, che lascia la patata bollente alla Giunta che verrà, che sarà costretta a fare i conti con il pesante disavanzo della sanità”.

Così Fabio Tosi, candidato consigliere della lista Liguri a Testa Alta a sostegno di Andrea Orlando, ha commentato l’approvazione, a meno di un mese dalle elezioni, del bilancio previsionale 2025-2027 e la legge di stabilità della Regione Liguria, voto in anticipo rispetto ai tempi consueti per evitare il rischio di esercizio provvisorio dati i tempi di insediamento della prossima giunta.

“La destra ha candidato un uomo che, come un disco rotto, continua a dire che loro sono quelli del fare ma i fatti dimostrano ampiamente che in questi anni sono stati in grado di fare più danni della grandine – rimarca Tosi – Lasciano un disavanzo pesantissimo, una sanità che si ritrova in rianimazione e che resta in piedi solo grazie al grande senso di responsabilità di tutti i medici e del personale sanitario. Sì, perché c’è tanto personale che fa più ore di quelle dovute per garantire un minimo di servizio nei nostri ospedali.”

“In 9 anni non sono riusciti a costruire nessun nuovo ospedale nella nostra regione e non c’è mai stata una visione attrattiva di pazienti dalle altre regioni. Anzi è sempre e solo aumentata la spesa per i nostri concittadini che decidono di curarsi e/o farsi operare fuori dalla nostra regione. Hanno sperperato una marea di milioni di euro per campagne elettorali poi finite come un prefisso telefonico”.

“Votare favorevolmente questo bilancio non è possibile e dunque non mi macchio delle loro incapacità, o meglio delle loro capacità del non fare – conclude Tosi – Per questo a testa alta voto convintamente contro questo bilancio di previsione.”