La ginnastica sbarca nel nuovo Palasport di Genova con il Freddy Grand Prix

Genova. Sabato 23 novembre il nuovo Palasport di Genova aprirà le porte al Freddy Grand Prix, la festa che coinvolge tutte le stelle della ginnastica: un evento che ogni anno registra il sold out in tutte le città che lo ospita e regala sorrisi, divertimento ed emozioni al pubblico presente.

L’evento in questa edizione avrà una formula inedita: due team,capitanati da Vanessa Ferrari e da Alessia Maurelli, che si sfideranno su varie prove della propria specialità. Protagoniste assolute saranno le ginnaste e i ginnasti che hanno partecipato aiGiochi Olimpici di Parigi, a cominciare dalle undici medagliate: Alice D’Amato, primo oro olimpico della artistica femminile italiana, conquistato alla trave, le “Fate” Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa che, con la stessa Alice, hanno regalato all’Italia, dopo 96 anni, il secondo argento nel concorso a squadre donne, insieme alle vincitrici delle medaglie di bronzo: la giovane Esposito alla trave; Sofia Raffaeli, bronzo nel concorso generale e primo podio olimpico italiano nella ritmica individuale, oltre al terzo posto delle “Farfalle” – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, con la riserva Alessia Russo.

Non mancheranno, ovviamente, gli atleti della nazionale maschile – Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali e Carlo Macchini – giunti sesti nella finale olimpica, miglior piazzamento da Barcellona ’92, e Milena Baldassarri, finalista sia a Tokyo sia a Parigi.

All’evento parteciperanno anche le Sezioni non olimpiche diAerobica, Acrobatica e la promozionale della Ginnastica per Tutti.

Le sfide saranno intervallate da esibizioni sotto la regia di Emanuela Maccarani.

Il Comitato Organizzatore Locale ha scelto di mettere a disposizione dei vincitori un contributo di €10.000, che sarà assegnato ai due team e sarà devoluto a due associazioni del territorio ligure.

Un’opportunità davvero speciale per la popolazione genovese di abbracciare due concittadine eccellenti come Alice D’Amato e la gemella Asia, regina all around continentale, fermata nella sua corsa verso l’Olimpo da un infortunio agli Europei di Rimini, ma sempre vicina alla sorella, con la quale ha condiviso le emozioni d’Oltralpe e le celebrazioni dei giorni successivi.

Il Freddy Grand Prix come ogni anno chiude la stagione agonistica e il 2024 è stato un anno indimenticabile per la Federazione e per tutti gli amanti della ginnastica e Genova sarà l’occasione per applaudirli tutti in un’atmosfera gioiosa e divertente

L’evento, grazie al suo Title Sponsor Freddy, ospiterà una delle giovani cantanti più amate, Sarah, che delizierà il pubblico con alcune sue canzoni.

Sarah è la giovane promessa del panorama pop italiano, che in breve tempo ha saputo farsi notare grazie al suo carisma e alla sua energia. La sua hit “Sexy Magica” ad oggi conta oltre 10,6 milioni di stream, e a luglio ha aperto l’unica data italiana del concerto dei Black Eyed Peas a Milano. Da poco è uscito il suo nuovo singolo Tacchi (fra le dita), presentato in anteprima nella scuola di Amici.

Il Freddy Grand Prix di Ginnastica ha il Patrocinio del Comune di Genova ed è inserito nel calendario degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

«Genova Capitale Europea dello Sport è pronta a trasformarsi nella capitale della ginnastica con il debutto, all’ombra della Lanterna, del Freddy Grand Prix – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova – Una giornata storica che non potrebbe avere palcoscenico migliore che quello offerto dal nuovo Palasport per abbracciare i migliori atleti ed atlete della ginnastica italiana. Grande attesa ovviamente per Alice e Asia D’Amato, testimonial di Genova 2024, che hanno già avuto un assaggio del calore della loro città lo scorso agosto, ma anche l’occasione per tutti gli appassionati per salutare Vanessa Ferrari che ha da poco annunciato il suo addio alle competizioni – continua l’assessore – Sono sicura che, anche per questo prestigioso appuntamento, i genovesi risponderanno con una grande partecipazione di pubblico».

Parole di soddisfazione per un anno indimenticabile da festeggiare nella città Capitale Europea dello Sport sono arrivate da parte del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi: “Dopo un anno costellato di grandi successi sportivi, l’appuntamento con il Grand Prix della Ginnastica non potrebbe chiudere meglio questo 2024. A Genova, Capitale Europea dello Sport, nel nuovo Palasport della città, la famiglia della Ginnastica si ritroverà per celebrare le medaglie – storiche – conquistate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà, al tempo stesso, l’occasione di riunire tutto il mondo della ginnastica, che ci ha regalato enormi soddisfazioni anche nelle sezioni non olimpiche. Ringrazio Freddy, partner della Federginnastica e quest’anno Title Sponsor del Grand Prix – sottolinea il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi – e il Comune di Genova, che ha concesso il patrocinio e inserito la manifestazione nel calendario degli eventi di Genova Capitale Europeo dello Sport 2024”.

Nel 2024 e nel 2025 il Title Sponsor sarà Freddy, azienda sinonimo di sport e passione per il movimento. Fondata nel 1976 da Carlo Freddi, si è affermata da subito come leader nella realizzazione di calzature professionali per la danza e la ginnastica che si sono evolute, nel corso degli anni, in una collezione di abbigliamento completa. Dal 2002 è accanto della Federazione Ginnastica d’Italia, di cui è Sponsor Ufficiale. Perché hanno scelto di diventare Title Sponsor del Grand Prix lo spiega Carlo Freddi, Fondatore e Presidente di Freddy: “La sponsorship tra Freddy e la FGI rappresenta non solo – anche se fondamentale – una fornitura tecnica istituzionale, di allenamento e agonistica per tutti gli atleti e preparatori tecnici, ma anche una vera e propria stretta partnership che vede entrambi supportarsi per progetti comuni nei quali lo sport ed il benessere sono il comun denominatore. Ecco perché Freddy è orgogliosa di supportare anche il Grand Prix e festeggiare così la chiusura della stagione agonistica con tutte le stelle e gli appassionati della ginnastica”.