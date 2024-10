La funivia di forte Begato e il “ragGiro turistico” per raccontare con ironia le incongruenze della città

Genova. Questa mattina è andato in scena “Il Giogo dell’oca – Il primo ragGIRO TURISTICO della città completamente gratuito”, l’animazione teatrale di e con Mimma Pieri che racconta con ironia alcune incongruenze della nostra città.

“Inutile andare a fare una visita del centro storico quando quello che si vede là lo si vede anche qua! Prodotto tipico del territorio è infatti la saracinesca abbassata… la tipica chiusura della Liguria._

“Scusate ma mi è arrivato un messaggio del mio collega Guido: ‘E’ tutto chiuso e ciò che non è chiuso è pieno! Non si trova un posto! Non si trova posteggio, non ci sono panchine dove sedersi; non c’è posto dove dormire né dove abitare, sia che si sia studente non residente che residente non studente. Non ve-ni-te!‘”_

Nei panni di una guida turistica Mimma Pieri ha portato i “crocieristi” a visitare le “bellezze” dell’area dove dovrebbe sorgere la stazione di partenza della funivia Stazione Marittima – forte Begato.

_”Questa scalinata conduce alla stazione di Principe. Una scalinata principesca dove si narra che proprio qui Cenerentola… no, non perdette la scarpa, ma trovò la spada, la sua prima spada e da lì in poi venne chiamata Cenerantola. Storie vecchie come ‘ste pietre vecchie che verranno presto sostituite da un innovativo progetto: la funivia! Genova, città verticale dove tutto sale! Il costo della vita… sale! L’affitto della casa… sale! La tassa sui rifiuti… sale! Sale! Sale! Sale! Una ipertensione impressionante! Perché Genova punta in alto! Punta a essere un modello – il modello Genova! – e infatti sarà la prima città ad avere una funivia che passa sopra un quartiere abitato, regalando ai crocieristi come voi, gentili ospiti di Maquantocicosta Crociere, il piacere di conoscere da vicino gli e le abitanti del luogo, sbirciando dentro alle loro case, ad esempio, evitando così il traffico cittadino, i negozi cittadini, le attività cittadine dove si spendono soldi! E senza neppure pagare la tassa di soggiorno! Ma non è bellissimo tutto ciò? Un grande servizio alla comunità… pensate che la prima fermata della funivia sarà in cima a questa scalinata. Eccezionale. Ah, i tempi moderni….“_

Uno spettacolo all’interno di “Ottobre contro la turistificazione”, un’iniziativa di diverse realtà del territorio che vuole mettere in luce l’impatto del turismo mordi e fuggi sulla nostra città e su chi la abita.