La Compagnia degli Instabili di Recco porta in scena il Festival Shock, appuntamento domenica sera

Recco. Si preannuncia una serata elettrizzante al Teatro Sociale di Camogli, domenica 20 ottobre alle ore 21, quando la recchese “Compagnia degli Instabili” metterà in scena il Festival Shock. Ispirandosi al Festival di Sanremo, gli attori dilettanti, diretti da Cecilia Molinari, cattureranno e intratterranno il pubblico con una serata di varietà, tra musica e recitazione.

Non è ancora sold out, ma i biglietti per lo show stanno andando a ruba grazie al passaparola e all’entusiasmo della compagnia (15 attori), che calca le scene fin dal 2004.

Nata dall’idea di un gruppo di genitori delle scuole elementari di Recco, la compagnia si esibisce ogni anno in opere sempre più ambiziose nei teatri del Golfo Paradiso, devolvendo i proventi dei biglietti in beneficenza per attività da realizzare nella città di Recco. Dal 2011 hanno raccolto e donato 32mila euro.

“Come sempre, sosteniamo con il patrocinio gli spettacoli della Compagnia – dice il sindaco Carlo Gandolfo – Quest’anno doneranno alla città un defibrillatore, che abbiamo intenzione di sistemare nella nuova passeggiata a mare”.