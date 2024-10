Kid Pass festeggia 10 anni con un tour di eventi nei luoghi di cultura più iconici e family friendly d\'Italia: sabato 19 ottobre fa tappa a Genova

Kid Pass, il primo network italiano dedicato al tempo libero di qualità con i bambini, compie 10 anni e festeggia con un tour di eventi che nel 2024 coinvolge i luoghi di cultura più iconici e family friendly d‘Italia: sabato 19 ottobre è la volta di Genova, dove Kid Pass proporrà un momento celebrativo del decennale al mattino all’Acquario di Genova con la consegna del riconoscimento “Cuore di Kid Pass” dell’Acquario e a Palazzo Reale e al pomeriggio con attività creative e scientifiche per i più piccoli alla Città dei Bambini e dei Ragazzi.

Kid Pass, con un portale e un magazine digitale, è diventato il punto di riferimento delle famiglie con bambini che desiderano vivere esperienze di qualità: nato come startup insediata nell’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, oggi conta oltre 100 mila consultazioni del sito kidpass.it ogni mese, 20 mila iscritti alla newsletter, più di 20 mila eventi promossi e una community che comprende 130 strutture culturali. In particolare, sono entrati nell’agenda delle famiglie due appuntamenti annuali nei musei e luoghi di cultura del Paese: i Kid Pass Days (quest’anno la decima edizione si è svolta sabato 11 e domenica 12 maggio in oltre 120 musei e sedi culturali in tutta Italia) e Avventure tra le pagine in collaborazione con gli autori per bambini (appuntamento annuale in novembre).

Sostengono il tour e partecipano con attività di edutainment: Mielizia – Conapi, Pingu’s English Italia, Dinosauri in Carne e Ossa.

Pingu’s English Italia insieme alle sedi locali parteciperà a tutte le tappe del tour con laboratori in inglese per imparare la scienza e l’arte con attività divertenti, giochi ed esperimenti.

Il tour è promosso con la Media Partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids.

Il programma di Genova. Sabato 19 ottobre si inizierà alle 11.00 all’Acquario di Genova con la consegna del riconoscimento “Cuore di Kid Pass” al presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment Beppe Costa e alla direttrice di Palazzo Reale Alessandra Guerrini (evento accessibile solo su invito, riservato a partner e stampa).

Per coinvolgere il grande pubblico nei festeggiamenti della giornata, nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, i visitatori della Città dei Bambini e dei Ragazzi potranno contare su un’offerta eccezionale di laboratori ed esperienze grazie alla collaborazione con Kid Pass: il laboratorio “Aiuta i campioni di Astrogate a costruire un robot” con la squadra finalista mondiale della First LEGO© League 2024 (ore 14.00, aula didattica, età 5 – 10 anni), l’attività “Penny Green: Giochi e quiz a tema riciclo dei rifiuti con esperimenti” (ore 14.00, tavolo nel percorso, età 5 – 10 anni; i partecipanti riceveranno in omaggio un fumetto educativo con le avventure di Penny Green e Tully, grazie al sostegno dell’azienda Rino Tullis, che produce presse per ridurre l’impatto dei rifiuti), il gioco “Cruciverba gigante a tema scientifico” con Tascabimbi (ore 15.00, aula didattica, età 6 – 10 anni), le attività in inglese “Fun With Science” a cura di Pingu’s English Italia (ore 15.00 per la fascia d’età 3 – 6 anni e ore 16.00 per la fascia d’età 7 – 12 anni, tavolo lungo il percorso), e infine l’appuntamento goloso con “Il viaggio del cioccolato” a cura del CNEA – Centro Nazionale Educazione di Altromercato e gestito e implementato da La Bottega Solidale (ore 16.00, aula didattica, età 4 – 10 anni) e il laboratorio di biodiversità “Coltiviamo la biodiversità: laboratorio delle api” con Mielizia, il marchio di Conapi, la grande cooperativa di apicoltori produttori di miele e prodotti dell’alveare italiani (ore 17.00, aula didattica, età 3 – 7 anni).

Le attività pomeridiane alla Città dei Bambini e dei Ragazzi sono gratuite per i visitatori dell’experience museum (incluse nel biglietto d’ingresso).