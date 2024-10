Iridescente, il romanzo che rivisita il mito della sirena ambientato a Camogli approda nella cittadina il 12 ottobre

Camogli. Una sirena a Camogli. Nella cittadina del Golfo Paradiso presentazione del romanzo di Andelon Curse ‘Iridescente’ (Ed. Blueberry Fantasy Edizioni), l’autrice è stata vincitrice del torneo IoScrittore 2022 con l’opera ‘Pietà del nostro mal perverso’. Appuntamento sabato 12 ottobre alle 16:30 nella Biblioteca Civica “Niccolò Cuneo”, Via Gio Bono Ferrari 41. Ingresso libero.

Camogli come personaggio letterario

Iridescente non è soltanto un romanzo, ma anche un’opera che rende omaggio a Camogli, trasformandola in un vero e proprio personaggio. La città, con la sua storia e il suo paesaggio mozzafiato, diventa la voce – spesso giudicante – che il protagonista, Gabriele Scarlatti, sente dentro di sé. Ex velista di fama mondiale, Gabriele è un uomo tormentato dal rimorso e dalla disperazione, intrappolato in un mare di dolore dopo la tragica perdita della sua amata Lara. È proprio sulle coste di Camogli che il destino di Gabriele cambia rotta, trascinandolo in una nuova e misteriosa avventura quando tutto sembrava ormai perduto.

Una rivisitazione del mito della sirena

In Iridescente, Andelon Curse offre una rivisitazione unica del mito della sirena. Non più la mangiatrice di uomini dei miti greci o la creatura che si dissolve per amore nella fiaba di Andersen, la sirena di Curse rappresenta la forza selvaggia e saggia della natura, una divinità che si prende cura del mare e degli uomini. Questa figura mitica incarna il legame profondo e complesso tra uomo e natura, esprimendo un’energia che trascende la semplice esistenza umana.

Un’opera che celebra speranza e riscatto, poetica e indomita come il Mediterraneo

Il romanzo è un viaggio profondo nell’animo umano, dove la disperazione e il bisogno di redenzione si intrecciano con la forza indomabile della natura. Una storia di amore e rinascita, ambientata nel suggestivo scenario del Mar Ligure, ricco di storie di pesca e leggende di pirati, che conferisce alla narrazione una dimensione mitica e senza tempo.

Andelon Curse, chi è

Laureata in chimica farmaceutica e con una grande passione per la scrittura, Andelon Curse ha affinato il suo talento presso la Scuola Holden di Alessandro Baricco. Autrice di fiabe e racconti, ha conquistato il pubblico con il suo primo romanzo, Pietà del nostro mal perverso, vincitore del Torneo IoScrittore 2022. Con Iridescente, Curse regala una storia che tocca corde profonde dell’anima, confermando il suo stile poetico e la capacità di esplorare le profondità dell’essere umano.

L’incontro rappresenta un’opportunità per chi desidera scoprire come Camogli possa diventare fonte di ispirazione e personaggio letterario.