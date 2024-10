Insalata mal conservata nei ristoranti genovesi, scatta la denuncia per una ditta di Milano

Genova. Consegnavano insalate pronte e preparati alimentari a diversi ristoranti, soprattutto cinesi, ma durante il trasporto la merce non veniva conservata in frigo.

Per questo i responsabili di una ditta di Milano, specializzata nel commercio all’ingrosso di frutta e verdura, sono stati denunciati dai tecnici della prevenzione della struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3.

La scoperta è avvenuta oggi durante un controllo di routine in un ristorante orientale della Foce. Il personale della Asl ha notato un furgone fermo per la consegna di derrate alimentari. Tra le cassette contenenti frutta e verdura, però, c’erano anche buste di insalata, tofu e altro cibo confezionato che deve essere conservato obbligatoriamente in frigorifero, mentre il mezzo ne era totalmente privo.

Sul posto è stata chiamata anche la polizia stradale che ha contestato alla ditta l’uso improprio del furgone. I tecnici della Asl nel frattempo hanno bloccato la merce e fatto scattare la denuncia alla Procura per detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.