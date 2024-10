Informazione, social network e fake news: un questionario per fotografare l’alfabetizzazione mediatica in Liguria

Genova. Attraverso quali strumenti si informano maggiormente i cittadini liguri? Giornali cartacei? Quotidiani online? Social network? Sanno risalire alla fonte di una notizia trovata sui social? Sanno valutare quella fonte e distinguere le notizie verificate dalle fake news?

Sono alcune delle domande a cui vuole rispondere l’osservatorio Medialab, associazione no-profit nata dall’esperienza di undici giornalisti liguri con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’informazione e dell’alfabetizzazione mediatica. Medialab ha messo online un questionario che mira proprio a fotografare la competenza della popolazione nell’uso dei media e della tecnologia.

Si tratta del primo questionario di questo tipo lanciato in Liguria. Mentre a livello europeo gli studi sull’argomento dell’alfabetizzazione mediatica e digitale sono in costante crescita, nella nostra regionale esistono pochi dati specifici che possano fornire un quadro chiaro della situazione. Il questionario focalizza l’attenzione sui residenti in Liguria e copre una vasta gamma di età, dagli studenti agli adulti in pensione, al fine di ottenere una rappresentazione ampia e diversificata della popolazione.

Grazie ai risultati del questionario – che saranno pubblicati in un report e presentati durante un evento pubblico – MediaLab sarà in grado di comprendere meglio come il divario digitale impatti diverse categorie sociali, per poi intervenire con progetti mirati.

Il questionario è disponibile online a questo link e può essere compilato, gratuitamente e in forma anonima, in pochi minuti.

Per info e approfondimenti www.associazionemedialab.it oppure associazionemedialab@gmail.com