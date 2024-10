Incontro sindacati-Urso, Bonazzi e Venzano: “Valuteremo le azioni del Governo”

Genova. Oggi a Genova incontro tra i sindacati e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispetto alle principali vertenze Ilva e Piaggio.

“Su questa ultima siamo alla terza gara, mentre le prime due sono andate deserte – commenta Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom di Genova -. La terza gara ci lascia parecchie perplessità e questa mattina abbiamo chiesto che qualora non fosse determinante si arrivi ad un intervento dello Stato per salvaguardare un asset strategico del nostro paese e quindi abbiamo chiesto che vi sia o l’intervento di Leonardo o di uno degli strumenti che è in capo al governo per gestire le crisi industriali (Cassa Depositi e Prestiti oppure a Invitalia)”.

“Abbiamo affrontato anche il tema dell’Ilva e, alla nostra specifica richiesta di portare avanti una gara che veda anche investimenti consistenti su Genova, la risposta del Ministro è stata favorevole. Il ministro ha dichiarato in maniera esplicita, salvo la disponibilità dei futuri investitori, di forno elettrico e di laminatoio a caldo: sono prospettive importanti per un unico grande gruppo nazionale che noi crediamo debba rimanere e progredire.

In ultimo, grazie allo sciopero con presidio sotto la sede della Regione Liguria luogo dell’incontro per Ilva e Piaggio, il ministro ha incontrato i lavoratori Technisub. Su questa vicenda abbiamo potuto registrare la disponibilità del Ministro ad affrontare la vertenza in sede tecnica per riuscire a trovare una soluzione anche per questo pezzo di industria che è un simbolo delle crisi industriali del nostro territorio.

Incontro con Ministro Urso, Venzano (Fim Cisl Liguria): “Ex Ilva, si sfruttino gli spazi con un forno elettrico. Per Piaggio Aero no alla vendita spacchettata dell’azienda”

“Il confronto col ministro Urso è stato importante per capire gli sviluppi di alcuni dossier importanti per la nostra regione, per le quali chiediamo da tempo soluzioni che portino al rilancio industriale con investimenti ed assunzioni – ha detto Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria dopo incontro tra organizzazioni sindacali e ministro Urso -. Su ex Ilva che comprende i lavoratori di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e Ilva in amministrazione straordinaria, abbiamo avuto conferma che l’ipotesi di realizzare un forno elettrico o un laminatoio a caldo a Genova può diventare realtà: è fondamentale mantenere compatto l’asset strategico dell’acciaio ma è giusto trovare soluzioni che permettano di sfruttare pienamente le potenzialità dello stabilimento di Cornigliano con le sue specificità come la banda stagnata”.

“Su Piaggio Aero abbiamo avuto notizia che tra le 10 manifestazioni d’interesse tre riguardano l’azienda nella sua completezza senza spacchettamenti ed è quello che vogliamo. Il ministro si è detto fiducioso sulla vendita ma ribadiamo la necessità del coinvolgimento sindacale e di un eventuale piano alternativo con l’ingresso dello Stato perché serve un rapido rilancio dopo sei anni di commissariamento. Infine abbiamo apprezzato le parole del ministro su Ansaldo Energia ma anche Ansaldo Nucleare e Ansaldo Green Tech con la produzione di idrogeno che può essere strategia in un piano nazionale”, conclude Venzano.

“Dall’ex Ilva a Piaggio Aerospace, passando per Ansaldo Energia, Sanac e Technisub. Questi alcuni degli argomenti toccati dal ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso nell’incontro con le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl tenutosi nel pomeriggio in Regione Liguria. Un momento di ascolto e confronto che il territorio richiedeva da tempo e che, anche grazie alla nostra regia e alla disponibilità del ministro, si è reso possibile. L’attenzione del Governo è massima, come ribadito da Urso stesso, e l’obiettivo condiviso dev’essere quello di lavorare congiuntamente per garantire produzione e occupazione industriale sul territorio, valorizzando le specificità dei siti liguri. La siderurgia, l’aeronautica e l’industria energetica sono asset strategici nazionali che, ancor di più in questo momento storico, dobbiamo mantenere e sviluppare”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.