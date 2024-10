Incontro Acg-Blazquez, l’a.d.: “Il Genoa è in vendita, alcuni gruppi interessati. A gennaio tre rinforzi”

Genova. Oltre tre ore di “animata e franca discussione”, così è stata definita dall’Acg la riunione con il ceo del Genoa Andres Blazquez, che ha visto la partecipazione, in presenza e tramite collegamento online, della quasi totalità dei club affiliati all’Acg.

L’Associazione club genoani ha mandato una nota in cui vengono riassunte le principali tematiche affrontate: “Il Genoa Cfc è oggi ancora di proprietà di 777 Partners, la responsabilità legale e penale è del ceo Blazquez, mentre A-Cap, che lui ha dichiarato di non conoscere prima dei recenti eventi, ha tutto l’interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del Genoa cfc, questo anche nell’ottica di una cessione, totale o parziale, della società che, sicuramente, avverrà”.

Blazquez ha parlato di almeno tre-quattro gruppi che hanno dimostrato interesse, vedendo il Genoa come una buona possibilità d’investimento, anche perché la situazione economica è migliore di quando i 777 hanno acquisito il club.

“I processi e, comunque, le questioni legali che vedono coinvolti i 777 non hanno nessun riflesso sul Genoa cfc. Il ceo ha specificato che se A-Cap non trovasse nuovi investitori, si impegna a cercarli e anche a intervenire direttamente economicamente, con fondi propri, insieme ad altri quattro dirigenti che si sono detti disponibili, tra cui il direttore generale Flavio Ricciardella, presente all’incontro”.

Riguardo al prossimo mercato invernale, gli investitori sono stati convinti a rinforzare la squadra con tre possibili acquisti: un sostituto di Malinovskyi, uno che possa affiancare Messias e un altro attaccante. Tuttavia Blazquez non è in grado di confermare che non ci saranno altre cessioni di giocatori. Ha però annunciato le dimissioni in caso il progetto d’investimenti non si realizzasse.

Sullo stadio l’amministratore delegato ha rivelato che è stata portata avanti una proposta per procedere anche da soli, stoppata dal sindaco che ha chiesto di farlo con la Sampdoria. Il Museo traslocherà allo stadio all’inizio del 2025, mentre i giovani giocatori rossoblù entreranno nella Badia agli Erzelli prima di Natale e il Genoa Store a Banchi aprirà per l’Immacolata.