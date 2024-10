Incidenti e caos in autostrada, Tosi (Liguri a Testa Alta): “Si riattivi il piano emergenziale del traffico”

Genova. Anche Fabio Tosi, candidato consigliere nella lista civica Liguri a Testa Alta a sostegno di Andrea Orlando, interviene sui numerosi incidenti stradali che si sono verificati negli ultimi giorni in autostrada, chiedendo che venga attivato un piano emergenziale del traffico.

“In questi giorni assistiamo a continui e ripetuti incidenti nei nostri tratti autostradali che causano pesanti disagi a chi lavora, per chi si sposta per effettuare visite o esami negli ospedali della nostra regione e in stagione a chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze – è il commento di Tosi – Dobbiamo porci delle domande e trovare delle soluzioni, per evitare questi disagi. La destra che ha passato anni a criticare il Governo di cui non faceva parte ha mai avanzato proposte serie? Non che io ricordi”.

“Una proposta io l’avevo avanzata, il piano emergenziale del traffico – prosegue il candidato consigliere – aveva portato a casa un ottimo risultato quando era stata attuata dai sindaci del Golfo Paradiso la scorsa estate, quando con la A12 completamente bloccata il traffico si era riversato sulla via Aurelia bloccandola completamente e lasciando sotto il sole cocente una marea di famiglie con figli. Staccare i semafori impiegando la protezione civile e i vigili dei comuni interessati fu una mia proposta e fu una scelta vincente. Oggi propongo di normarla per tutta la regione: è un impegno che mi prendo”.

“Dopodiché si dovrà per forza di cose interloquire con Autostrade per valutare se sarà il caso di utilizzare della tecnologia per far rispettare i limiti di velocità – conclude Tosi – Sicuramente bisognerà intervenire anche sul fronte dei pedaggi qualora il blocco del traffico duri più di diverse ore.”