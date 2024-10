Scontro auto-moto in via Perlasca, ventenne in codice rosso al San Martino

Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un’auto in via Perlasca, all’altezza del ponte Polcevera.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in un punto della carreggiata con il doppio senso di marcia. I due mezzi si sono scontrati per motivi ancora al vaglio della polizia locale, e ad avere la peggio è stato il centauro, finito sull’asfalto.

Soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese inviate sul posto dal 118, è stato accompagnato in ospedale. Presente sul posto anche la sezione infortunistica della locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.