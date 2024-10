Incidente tra auto sulla A7, tre feriti in ospedale e traffico in tilt nel primo pomeriggio

Genova. Tre persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio in un incidente sull’autostrada A7, nel tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest.

Lo scontro, avvenuto poco prima delle 14.00, ha visto coinvolte due auto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Oro di Manesseno e della Croce Rossa di Ceranesi, oltre alla polizia stradale. Per fortuna il bilancio finale non include feriti gravi: sono stati portati tutti in codice giallo agli ospedali Villa Scassi e Galliera.

Notevoli, invece, le conseguenze sul traffico con code chilometriche che sono state smaltite in un’ora e mezza circa.