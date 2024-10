Incidente sullo svincolo autostradale di Bolzaneto, automobilista finisce ribaltato

Genova. Intervento dei vigili del fuoco sabato pomeriggio per soccorrere un automobilista che percorreva lo svincolo autostradale di Bolzaneto in direzione Milano e ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, dopo avere urtato il muraglione, ha finito la sua corsa su un fianco. L’uomo è uscito da solo dall’abitacolo ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale dai soccorritori del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area ed hanno provveduto a rimetterlo sulle ruote in attesa del carro attrezzi. Lo svincolo è rimasto chiuso per circa mezz’ora